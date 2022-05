Mirjam: 'Ik bel één keer per jaar en zeg: ik zie dat het elders goedkoper kan. Dan krijg ik korting'

SuperbespaarderSommige mensen kunnen enorm goed met geld omgaan. Of ze nu veel of weinig hebben, ze zijn creatief en mét resultaat. Hoe doen ze dat toch? In deze rubriek laten we een superbespaarder aan het woord. Deze keer Mirjam Geerards (47), die vaak gratis producten uit de supermarkt haalt.

Inkomsten per maand

2700 euro samen met man, hij werkt bijna fulltime als coördinator verkeersregelaar en Mirjam werkt 18 uur per week als postbezorger

Leeft met: Man en twee dochters van 13 en 15

Woont in: Zwijndrecht Uitgaven per maand

Huur: 575 euro

Energie: 100 euro

Verzekeringen: 50 euro en zorgverzekering 330 euro

Televisie en internet: 160 euro

Boodschappen: 400 euro

Sport en hobby’s: 250 euro

Kleding: 50 euro

Vervoer: 50 euro

Horeca: 100 euro

Vakanties: 250 euro

Sparen: 50 euro voor de kinderen en daarnaast wat er overblijft.

Zakgeld kinderen: 80 euro

Je vindt jezelf een superbespaarder. Waarom?

Mirjam: ,,Mijn kinderen noemen me voor de grap wel eens krent en ze hebben gelijk: als het voor een duppie kan, betaal ik echt geen 12 cent. Ik fiets op reclames van winkels, weet precies wat ik waar kan halen.”

Ben jij ook een superbespaarder en lijkt het je leuk om mee te doen aan deze rubriek? Mail dan naar geld@dpgmedia.nl

Heeft de huidige inflatie invloed op je bestedingspatroon?

,,In het begin van dit jaar heb ik mijn budget voor boodschappen verhoogd. Tien jaar lang lukte het me voor 70 euro per week, daar heb ik nu 100 euro van gemaakt want de prijzen zijn hoger en ik trok het echt niet meer.”

Hoe kwam je erbij zo weinig te besteden?

,,Voor de kinderen kwamen, hadden mijn man en ik een schoonmaakbedrijf. We haalden minstens het dubbele aan inkomsten binnen van wat we nu hebben en gingen regelmatig een weekendje weg, dan huurden we een hele dure auto, reden naar Rome en verbleven in dure hotels met alles erop en eraan.

Maar we werkten ons een slag in de rondte en ik belandde in een burn-out. Toen ik bij de tweede zwangerschap heel ziek was, huurden we iemand in om het bedrijf draaiende te houden. De verzekering vergoedde dat niet en wij besloten de stekker eruit te trekken voordat we echt in de problemen zouden komen. Met drie jaar schuldsanering zijn we er financieel bovenop gekomen.”

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Wat voor impact had dit op jullie levensstijl?

,,Nu hebben we tijd om te leven. Om leuke dingen te doen, om er voor de kinderen te zijn. Ik ben geen moeder geworden om ze naar de opvang te brengen, ik voed ze graag zelf op, daar geniet ik van. Een van de weinige dingen waar we niet op bezuinigen is sport en hobby’s; mijn dochter en ik spelen piano, ik speel piccolo, mijn dochters twirlen, we hebben optredens, wedstrijden. We genieten van het verenigingsleven.”

Hoe bespaar je?

,,We hebben geen auto, doen alles op de fiets en scooter. Normaliter switch ik minstens één keer per jaar van energieleverancier, ik houd de prijzen in de gaten en als het ergens lager is, stap ik over. Nu is het dusdanig hoog dat dat geen nut heeft. Net voordat de prijzen omhoog gingen, in september vorig jaar, heb ik hem voor 3 jaar vast laten zetten. Lager dan dit kan nu niet.”

Quote Wees een beetje brutaal. Let op wat voor aanbiedin­gen er zijn, ook wat betreft abonnemen­ten Mirjam Geerards (47)

Heb je nog meer bespaartips?

,,Wees een beetje brutaal. Let op wat voor aanbiedingen er zijn, ook wat betreft abonnementen. Wij hebben een duur abonnement omdat we ook sportkanalen willen. Dan bel ik ze één keer per jaar en zeg: ik ben vaste klant en zie dat het ergens anders goedkoper kan. Kunnen jullie mij wat moois aanbieden? Dan krijg ik drie of vier maanden een fikse korting want ze willen me niet kwijt als klant. Dat werkt echt altijd.”

Ben je ook van het afdingen in winkels?

,,Niet in de supermarkt maar bij grotere aankopen altijd. Vorig jaar begaf de televisie het op het moment dat we een nieuwe ijskast wilden kopen. Ik zei in de winkel: ik heb 2 producten nodig. Kun je de prijs naar beneden afronden? Ging er 75 euro vanaf. Dat lijkt niet veel maar dat is toch een tas met boodschappen.”

En hoe zit dat met die gratis producten uit de supermarkt?

,,Bij de Jumbo krijg je een product gratis mee als het over datum is. Pak altijd het product dat achter in de schappen staat of helemaal bovenaan, waar de vakkenvullers niet bij kunnen. Is het over datum? Pak het mee én een die nog niet over datum is en ga naar de servicebalie. Laat zien dat het over datum is en je krijgt het product dat niet over datum is gratis mee. Soms scheelt dit me 6 euro per week, maar vaak ook 25 euro.”

Wil je op de hoogte blijven van handige tips om met je geld om te gaan en geïnspireerd raken hoe anderen hun financiën regelen? Volg ons dan op Facebook en Twitter!

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.