Na tien jaar is de schuld van Bas en Ingrid nog even hoog, maar hun bewindvoerder steenrijk

‘Als je schulden hebt, ben je altijd schuldig. Formulier verkeerd ingevuld? Ga maar naar huis’

Voor mensen met schulden is veel geregeld, maar toch is de hulp vaak niet effectief. De kloof tussen het hulpcircuit en wat mensen nodig hebben is groot, ondanks alle goede bedoelingen. Zo blijven schulden een terugkerend probleem, zonder goede oplossing. ,,In Nederland staat een bedrag van 4 miljard euro aan schulden uit. Minder dan de helft daarvan wordt geïncasseerd.’’

19 februari