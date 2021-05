Naar de schoenmaker, óók met sneakers: ‘Dief van je portemonnee als je het niet doet’

Deze jongens geven je vieze sneakers een tweede leven in plaats van een enkeltje naar de vuilnis­belt

5 april Modder of andere hardnekkige vlekken op je net nieuwe gympies, waarna ze meteen de vuilnisbak in kunnen; sneakerfreaks Pim Roggeveen (26) en Lorenzo van Galen (29) rillen bij de gedachte. Om zichzelf en anderen dit leed te besparen, openen ze dinsdag sneaker cleaning service WEAR. Als het aan hen ligt, wordt de Van Oldenbarneveltstraat 113 in Rotterdam ‘het mekka van de refurbished schoen’.