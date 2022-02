Naar een ander pensioenfonds of verzekeraar als dat gunstiger is? ‘Kan duizenden euro’s opleveren’

Marktplaatsmisser Danny: ‘Ik had meteen spijt dat ik de lamp aan hem verkocht had’

Online marktplaatsen kunnen heel handig zijn, maar leveren ook vaak vreemde, onverwachte en soms ronduit ongewenste interacties op. In deze serie lichten we de vreemdste ervaringen uit. Deze keer kringloopfanaat Danny Post over een antiek lampje dat hij nooit zal vergeten.

21 februari