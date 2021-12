Naked Energy nieuwste slachtoffer hoge energieprijzen

Het bedrijf is in financiële problemen gekomen omdat het bedrijf Energie I&V, dat de inkoop van energie regelde voor de leverancier, begin december failliet werd verklaard. De onderneming kocht energie in bij Energie I&V, ook wel bekend onder de naam Anode Energie. Dat bedrijf vroeg begin december al faillissement aan vanwege de sterk gestegen marktprijzen voor gas en elektriciteit en waarschuwde al dat meer bedrijven in de problemen zouden komen.

In een persbericht deelt het ACM dat Naked Energy niet langer in staat was om op een betrouwbare manier energie te leveren aan de circa 2600 klanten en daarom trekt de autoriteit de vergunningen voor het leveren van gas en elektriciteit in.



Klanten van Naked Energy blijven gewoon nog energie ontvangen en krijgen vanzelf bericht van hun nieuwe leverancier. De curator van Naked Energy krijgt tot en met 5 januari de tijd om een energieleverancier te vinden die de klanten wil overnemen. Als dat niet lukt, worden de klanten vóór 19 januari verdeeld over alle andere energieleveranciers.

Voor de particuliere en kleinzakelijke klanten kan het faillissement pijn doen in de portemonnee. Bij de noodgedwongen overstap naar een nieuwe energieleverancier moeten ze waarschijnlijk een duurder contract afsluiten dan ze hadden, gezien de recordprijzen voor gas en stroom.

Nummer vijf

Naked Energy is met het faillissement het vijfde energiebedrijf dat om is gevallen vanwege de hoge prijzen voor gas en elektriciteit. Een andere relatief kleine leverancier, SEPA Green Energy, viel eveneens door het faillissement van Energie I&V, ook wel bekend als Anode Energie. Het faillissement van Anode Energie had slechts zijdelings met de hoge energieprijzen te maken. Nadat een leverancier van dat bedrijf zijn verplichtingen niet na kon komen was er niet genoeg geld om op de huidige markt alsnog energie in te kopen.

Daarnaast zijn recent ook Enstroga en Fenor Energie failliet verklaard. Het grootste slachtoffer is Welkom Energie, dat eind oktober vroeg de vergunningen in te trekken. De 90.000 klanten werden overgenomen door Eneco, dat hen vervolgens torenhoge stroom- en gastarieven aanbood. Het leidde meteen tot een exit van duizenden klanten.

Een zesde energiebedrijf, Allure Energie, viel de afgelopen periode ook om, maar dat had niet te maken met de hoge energieprijzen. Vanwege een juridisch conflict met de aandeelhouders werd het onmogelijk om nog energie goed te leveren aan de klanten.

Nieuw hoogtepunt

De prijs voor gas in Europa bereikte deze week een nieuw hoogtepunt en is nu ruim acht keer zo hoog als een jaar geleden. Dat komt onder andere door de strenge winter begin 2021 en de relatief lage gasreserves daarna. Ook importeert China fors meer vloeibaar gemaakt aardgas voor de inhaalslag die de industrie maakt na de coronacrisis. Tegelijkertijd zijn de leveringen vanuit Rusland aan Europa niet genoeg om de schaarste tegen te gaan. De prijsexplosie beïnvloedt ook de kosten voor elektriciteit, dat nog veel met aardgas wordt opgewekt.

Vooral kleine energieleveranciers hebben het daardoor moeilijk, omdat ze minder middelen hebben om de risico’s op prijsstijgingen af te dekken.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.