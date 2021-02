Nathalie Doorn (46): ‘Ik los 800 euro per maand extra af op de hypotheek om vroeg met pensioen te gaan’

SuperbespaardersSommige mensen kunnen enorm goed met geld omgaan. Of ze nu veel of weinig hebben, ze zijn creatief, mét resultaat. Hoe doen ze dat toch? Elke week laten we hier een superbespaarder aan het woord. Deze keer: Nathalie Doorn (46) spaart meer dan 2000 euro per maand, en probeert op haar 56ste met pensioen te kunnen.

Nathalie Doorn (46) Leeft: samen met haar echtgenoot Woont: in een koophuis op de Veluwe Totaal maandelijks inkomen (gemiddeld): 6465 euro (4750 euro uitkering salaris uit opbrengsten eigen onderneming als zelfstandig HR-adviseur + 50 euro vrijwilligersvergoeding Rode Kruis + 250 euro flexibele terugbetaling lening + 415 euro winstuitkering) Uitgaven per maand Abonnementen: 85 euro Bankkosten: 6,50 Beleggen: 580 euro Cadeaus: 140 euro Boodschappen: 250 euro Medisch: 40 euro (zorgverzekering wordt een keer per jaar van spaargeld betaald, want goedkoper) Kleding, uiterlijk & verzorging: 180 euro Vrije tijd: 345 euro Wonen: 2270 euro Spaart: 2460 euro

Je hebt behoorlijk wat geld gebudgetteerd voor cadeautjes, wel 140 euro per maand! Ben je een gever?

,,Ik vind het leuk om cadeaus te geven, ja. Het gros geef ik uit in december. En voor de mensen die dicht bij me staan, ben ik nooit klaar met 5 euro. Wat voor cadeaus dat zijn? Leuke uitjes bijvoorbeeld. En afgelopen jaar heb ik alle familieleden een mooi boek gestuurd, omdat we elkaar niet konden zien. Aan mijn vriendengroep stuurde ik notitieboekjes. Daar heb ik de kostenpost ‘zomaar’ voor.’’



Op mijn 56e wil ik met plakband­pen­si­oen gaan, zodat we tegelijker­tijd kunnen stoppen met werken

Het meeste geld gaat naar je woonlasten. Per maand zo’n 2270 euro. Zijn dat alleen je vaste lasten?

,,Nee. Ik los ook zo’n 800 euro per maand extra af op mijn hypotheek. Mijn man is elf jaar ouder. Op mijn 56e wil ik met plakbandpensioen gaan, zodat we tegelijkertijd kunnen stoppen met werken. Daarom ben ik nu heel gericht bezig om tegen die tijd zo min mogelijk vaste lasten te hebben.’’



Je belegt ook. Is dat om het pensioenpotje te spekken?

,,Ja. Met beleggen ben ik eind 2019 begonnen. Ik beleg nu zo’n 500 euro per maand via de giro. Het was wel even schrikken, toen door de coronacrisis de beurs direct onderuitging. Maar iedereen die ik om advies vroeg, riep tegen me: blijven zitten, blijven zitten!’’



,,De gemiddelde rente van mijn beleggingsfonds is over de laatste decennia 8 procent geweest. Ik ga voor de zekerheid uit van 6 procent. Dat betekent dat ik met 12 jaar 500 euro per maand beleggen, de acht jaar daarna 1000 euro per maand uitbetaald kan krijgen.’’

,,Natuurlijk: er kleeft ook een risico aan. Maar je moet ergens van uitgaan, als je voor de lange termijn wilt plannen. Bijstellen kan je altijd. De meeste mensen lopen hierop vast. Ze durven nergens van uit te gaan, en beginnen daarom niet eens aan een financiële planning voor de lange termijn.’’

En hoe zit het met je man, spaart hij ook mee?

,,Nee. Hij is zelfstandig koerier en bezorgt in de ochtenden ook kranten. Van een vorig bedrijf heeft hij nog schulden terug te betalen. Daar gaan alle inkomsten uit zijn bedrijf naartoe. Wat hij uit zijn krantenwijk verdient; houdt hij als zakgeld.’’

Zou je het iedereen aanraden om te beleggen?

,,Beleggen is natuurlijk niet het eerste wat je moet doen als je je financiën op orde wilt krijgen. Eerst een overzicht maken van wat je überhaupt uitgeeft, daarna een noodbuffer aanleggen van een paar duizend euro. Daarna een buffer van drie tot zes maanden aan vaste lasten – voor ondernemers zou ik zelfs twaalf maanden aanhouden. Is dat allemaal in orde? Pas dan kan je je overgebleven geld gaan beleggen, als je het mij vraagt.’’



Ben je altijd zo secuur en berekenend geweest?

,,Haha. Nee. Helaas heb ik het zelf ook pas later ontdekt. De eerste eyeopener kwam voor mij in 2003. Ik werkte in loondienst als HR-medewerker en ontving een telefoontje van de belastingdienst dat er 6000 euro euro terugbetaald moest worden. Ik dacht eerst dat het om een van onze medewerkers ging, maar het telefoontje bleek aan mij gericht.’’



Plotsklaps moest ik heel hard gaan budgetteren. Binnen een jaar moest het bedrag terugbetaald zijn. Ik verdiende destijds nog niet enorm veel, dus 500 euro per maand sparen was niet niks. Voor die tijd snapte ik bijvoorbeeld nooit waarom ik toch steeds aan het einde van de maand weer 1000 euro in de min stond en niets overhield. Pas toen ik het bij ging houden merkte ik hoeveel dingen zich ongemerkt opstapelen: koffietje hier, terrasje daar.

,,Ja, het was wel moeilijk om die dingen op te geven. Maar je leert ook creatief te zijn en jezelf zonder geld te vermaken, bijvoorbeeld door een mooie wandeling te maken. Iets dat meer mensen nu misschien noodgedwongen ontdekken. Hoewel; het online shoppen lonkt in deze coronatijd ook.’’

