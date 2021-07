Nazima (53) gooit niets weg, maar repareert alles: ‘Ik draag mijn moeders kleding met trots’

Kleding die niet past, een lekkend koffiezetapparaat of een kapotte lamp? Niet weggooien, zeggen deze drie repareerliefhebbers. Spullen repareren kun je leren. Het is beter voor het milieu én voor je portemonnee. ,,Dat kleding drie generaties meegaat, is geweldig.’’

Je blijft met je jas achter iets scherps hangen en voor je het weet zit er een scheur in. Zonde. Meestal betekent het: weggooien en een nieuwe kopen. Dat kan makkelijk, en wordt veel gedaan. Wekelijks wordt in Nederland alleen al bijna 10,9 miljoen kilo aan textiel en elektrische apparaten afgedankt.

Die komen niet van Nazima Ramdin (53), senior communicatieadviseur in Den Haag. ,,Ik ben van Hindoestaanse afkomst en mijn voorouders zijn als contractarbeiders vanuit India naar Suriname gegaan. Mijn opa is vanuit Suriname naar Nederland gekomen en werd een van de eerste Hindoestaanse ondernemers hier. Hij had een eigen winkel en heeft keihard gewerkt om ver te komen. Van mijn opa en later ook mijn familie heb ik geleerd zuinig te zijn met je spullen, die gooi je niet zomaar weg.”

Kleding voor drie generaties

Ramdin hecht veel waarde aan haar spullen, bijvoorbeeld de kleding van haar overleden moeder. ,,Mijn moeder had een geweldige smaak en hield van kleding. Zij droeg naast Europese designerjurken ook traditionele Indiase jurken. Ik heb al deze kledingstukken gekregen na haar overlijden, en vermaakt. Vaak is het alleen een kwestie van de jurk innemen of een nieuwe rits eraan zetten. Ik draag haar kleding met trots en mijn dochter nu ook weer. Dat kleding drie generaties meegaat, is geweldig.’’

Wat Ramdin niet zelf kan maken brengt ze naar een kleermaker bij haar in de buurt. ,,Ik kan het niet over mijn hart verkrijgen om achteloos spullen weg te doen. Aan van alles is een tekort in de wereld. Het doet mij plezier iets te repareren, wetende dat ik de aarde niet extra vervuil.’’

Volledig scherm Hennie (67) met het gerepareerde 65 jaar oude poppenwiegje. ,,Ik heb alle materialen gekregen en het opknappen heeft me geen cent gekost.” © Hennie Los De reparatie waar ze het trotst op is? Die van de kasteelbank die ze van haar moeder heeft gekregen. ,,Ik heb die bank opnieuw laten stofferen. Het was niet goedkoop en waarschijnlijk had ik voor minder geld een andere bank kunnen kopen. Toch is de kwaliteit geweldig en zit de bank heel lekker. Iedereen die hier binnenkomt vraagt me altijd naar mijn bank.”



Garage vol fietsonderdelen

Hennie Los (67 en gepensioneerd) uit Dordrecht, gooit het liefst helemaal niks weg. Samen met haar man probeert ze alles een nieuw leven te geven. ,,We repareren lampen, fietsen, kleding en zelfs de gaten in onze kousen. We lachen er zelf ook om, maar het is duurzaam en het bespaart ook wat.”



Los staat bij vrienden en familie bekend als repareeroma, vertelt ze. ,,Als er bij mijn dochter thuis iets kapotgaat, roept mijn kleindochter: ‘Dat kan oma Hennie nog wel maken’.’’



Als apparaten niet te redden zijn dan halen Los en haar man ze uit elkaar en slaan ze de losse onderdelen op in hun garage. ,,In onze garage staan onderdelen van elf fietsen en twee motoren. Verder ligt hij vol met schroefjes en moertjes. Niets mag van ons zomaar weggegooid worden, je kunt er altijd nog een fiets mee repareren.”



Uiteraard gaat niet alles voor eeuwig mee, weet ook de repareeroma. ,,Je kunt wel eindeloos broeken blijven maken, maar op een gegeven moment zijn ze door en door versleten. Alhoewel je zelfs met die stof ook weer iets kunt doen.”

Motorfiets van onderdelen uit de hele wereld

Maxim Staal (49 jaar), piloot uit Driebergen, tilt het repareren naar een hoger niveau. Als piloot reist hij de wereld over en neemt hij overal onderdelen mee om zijn spullen te repareren. ,,Door mijn werk kom ik op bijzondere plekken, maar ik spreek de taal vaak niet. Ik ben mijn hele leven gek van motoren en bedacht om mijn café-racer (type motorfiets, red.) te bouwen met onderdelen van alle plekken waar ik kom. Het is een mooie manier om in het lokale systeem contacten te krijgen en vrienden te maken over heel de wereld.”



Staal rijdt nu op een motor met een zadel van leer uit Bogota, een tank uit Kuala Lumpur en onderdelen uit Shanghai. Hij doet vrijwel nooit dingen weg. ,,Dat is écht zonde. Je kunt iets opknappen, en daar liefde instoppen geeft een geweldig gevoel.”



Zijn grootste reparatieproject is hij een half jaar geleden begonnen. Samen met zijn vriendin heeft hij een oud pension in Driebergen gekocht: het herenhuis Vredestein. Eigenhandig gaan ze dit hele huis renoveren en terugbrengen in de stijl van rond 1900. Dit proberen ze zo duurzaam mogelijk te doen, zegt hij. ,,Wij kopen restpartijen hout op van de veiling en doen al het opknapwerk zelf.”



Het huis renoveren is een enorme klus en ze denken zo’n vijf tot tien jaar nodig te hebben. ,,Renoveren is heel leuk, maar ik kijk wel uit naar het eindresultaat.”

Volledig scherm Maxim (49) vliegt als piloot de hele wereld over en brengt overal onderdelen mee om zijn motor te repareren. ,,Ik haalde de tank uit Kuala Lumpur en onderdelen uit Shanghai.” © Manon Keeman

Zelf iets repareren? Vijf tips van de liefhebbers uit dit artikel:

1. Goed gereedschap is het halve werk. Vraag vrienden of familie, huur bij een lokale bouwmarkt of maak gebruik van een handige app als Peerby waar je gereedschap kunt huren of lenen van je buren.

2. Tegenwoordig is alles te vinden op het internet. Gebruik instructiefilmpjes op YouTube voor tips hoe je jouw lamp, koffiezetapparaat of televisie kunt herstellen.

3. Gebruik je creativiteit. Als spullen stuk zijn, vind je er wellicht nog een andere functie voor. Een oude hoed kan een leuke lampenkap worden.

4. Hergebruik onderdelen. Als je televisie echt niet meer werkt, gooi hem dan niet zomaar weg. Haal hem uit elkaar en bewaar de losse onderdelen, zoals schroefjes. Die kunnen altijd weer van pas komen.

5. Zelf niet zo handig? Bezoek een repaircafé bij jou in de buurt. Hier werken handige vrijwilligers die je kunnen helpen. En er is gereedschap en materiaal aanwezig. De reparatie is gratis, je betaalt alleen voor de onderdelen.

