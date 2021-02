Nederland raakt ‘bitcoin-pinautomaat’ kwijt aan Estland: ‘In plaats van ons te omarmen, duwt DNB ons weg’

Geldzorgen nadat je partner overlijdt: ‘We moesten verhuizen naar een piepklein flatje’

8 februari Het zal je maar gebeuren: Je verliest je partner en in één klap kun je de huur ook niet meer opbrengen. De emotionele schok bij een overlijden is natuurlijk enorm. Maar als je gezin ook afhankelijk was van het inkomen van de overleden partner, dan komt al snel de tweede schok: geldproblemen.