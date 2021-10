‘Nederlanders geven gemiddeld meer dan 1000 euro per jaar uit aan hobby's en passies’

Vrijetijdsbesteding is voor veel Nederlanders een grote uitgavenpost. Ook passies, verzamelingen en hobby's kosten namelijk de nodige centen. Bijna een op de vijf (18 procent) geeft soms meer uit aan zijn of haar passie dan ze zich kunnen veroorloven. Een op de drie (33 procent) zet geld apart om een hobby te bekostigen.

Gemiddeld geven de ondervraagde Nederlanders 86 euro per maand uit aan hun hobby's of passies. Dat blijkt uit een onderzoek van het Britse onderzoeksbureau YouGov in samenwerking met online veilingplatform Catawiki. Voor het onderzoek werden 6000 mensen, waarvan 1000 in Nederland, gevraagd naar hun passies en bestedingen. Bijna de helft van de ondervraagde Nederlanders (45 procent) zou graag, als het zou kunnen, méér geld besteden aan zijn of haar passie.

In de serie ‘Dure Hobby’ vertelt wekelijks iemand over zijn of haar, vaak bijzondere, hobby. Zo zwemt Jopie (31) in haar vrije tijd als zeemeermin en heeft ze voor 1600 euro aan staarten liggen en gaf Marc (40) afgelopen jaar 5000 euro uit aan zijn Star Wars-verzameling.

Meer tijd voor hobby sinds corona

Het bedrag dat we uitgeven aan onze hobby's en passies, gemiddeld meer dan duizend euro per jaar, is gestegen ten opzichte van eerder. Een kwart geeft namelijk aan meer tijd te besteden aan een passie dan vóór de coronacrisis. Wel was dat meestal al een bestaande hobby, slechts 15 procent geeft aan dat ze de afgelopen anderhalf jaar een nieuwe tijdsbesteding hebben gevonden.

Uit het onderzoek blijkt dat 40 procent een verzameling heeft of van plan is om er een te beginnen. Aan klassieke auto's wordt veel geld uitgegeven: 9 procent van de verzamelaars van klassieke auto's geeft zo'n 1000 tot 5000 euro per maand uit.

