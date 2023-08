Nederlanders krijgen volgend jaar iets meer geld in hun portemonnee

Na een koopkrachtdaling dit jaar krijgen Nederlanders volgend jaar iets meer geld in hun portemonnee. Het Centraal Planbureau (CPB) gaat in 2024 uit van een koopkrachtstijging van 1,9 procent. Tegelijkertijd stijgt het aantal mensen dat in armoede leeft naar één miljoen.

Dat staat in nieuwe economische ramingen die het instituut donderdag bekend heeft gemaakt. De koopkracht stond de afgelopen jaren onder druk door stijgende prijzen. En de pijn van de hoge inflatie is nog niet helemaal weg: het inflatiecijfer blijft met 3,9 procent dit jaar en 3,8 procent volgend jaar langer hoog dan het CPB eerder verwachtte. Dat burgers dit jaar nog een koopkrachtdaling moeten slikken en volgend jaar niet, komt vooral doordat de lonen hard stijgen.

Maar niet alle Nederlanders profiteren daarvan mee. Vooral aan de onderkant hebben mensen het zwaar: als de overheid niet ingrijpt, leeft volgend jaar ongeveer 5,7 procent van de Nederlanders in armoede. Dat is gelijk aan één miljoen armen. In de volgende kabinetsperiode loopt dat cijfer verder op. Onder kinderen slaat de armoede nog harder toe: dat percentage stijgt van 6,2 naar 7 procent in 2024.

Oorzaak is dat de tijdelijke maatregelen van de overheid om de gestegen energieprijzen op te vangen dit jaar aflopen, tenzij de politiek ingrijpt. Vooral de beëindiging van de energietoeslag van 1300 euro per jaar voor de minima wreekt zich in de koopkrachtcijfers: waar de doorsnee Nederlander er volgend jaar op vooruitgaat, staan de 20 procent laagste inkomens in de min. Vooral uitkeringsgerechtigden krijgen het met een koopkrachtdaling van 2,7 procent voor de kiezen.

Werkloosheid neemt toe

De Tweede Kamer riep het kabinet al in het voorjaar op om de toename van de armoede in Nederland te stoppen. Maar de regering wilde toen eerst nieuwe cijfers afwachten. Als het kabinet alsnog ingrijpt, dan doet het er volgens CPB-directeur Pieter Hasekamp verstandig aan om die met maatregelen elders op de begroting te dekken. ,,Want ook zonder nader beleid loopt het overheidstekort de komende jaren snel op”, stelt hij.

De recessie waar Nederland nu in zit, is volgens het CPB kortstondig: over heel 2023 verwachten de rekenmeesters een economische groei van 0,7 procent. Volgend jaar wordt gerekend op een plus van 1,4 procent. Maar in de jaren daarna blijft sprake van een matige groei van circa 1,1 procent gemiddeld per jaar. En ook de werkloosheid loopt op: in 2023 heeft slechts 3,6 procent van de beroepsbevolking geen baan, maar de komende jaren neemt dat aandeel toe tot 4,8 procent.

Staatsschuld groeit

In de tussentijd verslechteren de overheidsfinanciën, vooral door hogere uitgaven aan rente, klimaat en zorg. Het overheidstekort komt volgend jaar uit op 2,4 procent van het bruto binnenlands product (bbp), maar neemt de komende kabinetsperiode alleen maar verder toe, tot 3,9 procent in 2028.

Het volgende kabinet dreigt daardoor bij voorbaat de Europese 3%-norm te overschrijden, tenzij er in de tussentijd geld wordt bespaard of de belastingen worden verhoogd. Zonder ingrijpen neemt de staatsschuld eveneens toe. Die groeit in vier jaar tijd van 47,4 naar 54,3 procent van het bbp.

De nieuwe ramingen van het CPB moeten de regering helpen om keuzes te maken. Komende week buigt het demissionaire kabinet zich over de koopkracht. Hoewel dat weinig politieke speelruimte heeft, kan er worden gekozen om bepaalde groepen extra tegemoet te komen. Daarnaast biedt het CPB dus een doorkijkje naar de volgende kabinetsperiode. Die ramingen kunnen politieke partijen gebruiken voor hun verkiezingsprogramma.

