‘Nederlanders laten miljoenen euro’s liggen door onbekendheid met middelingsregeling’

Met de middelingsregeling kunnen mensen belastinggeld terugvragen als hun inkomen in de afgelopen vijf jaar schommelde. Het gaat om mensen die het ene jaar in een hogere belastingschijf zaten en het andere jaar in een lagere. Bij die groep kunnen de inkomens van de drie opeenvolgende jaren worden gemiddeld.

Volgens onderzoek van Knab heeft 49 procent van de Nederlanders nog nooit van de regeling gehoord. 20 procent weet wel dat die bestaat, maar weet niet hoe ze de regeling moeten aanvragen.

,,Het kan lonen om je erin te verdiepen”, reageert financieel expert Oskar Barendse. Het bedrag dat de fiscus per middeling terugstort, is de laatste jaren flink gestegen. Ging het in 2016 om nog gemiddeld 1600 euro per persoon, in 2020 bedroeg die teruggave 3100 euro per persoon.

Slechts 15 procent

Uit een evaluatie van het ministerie van Financiën in 2018 kwam al naar voren dat slechts 15 procent van de 350.000 mensen die recht had op middelingsteruggave, die had aangevraagd. Iets meer dan de helft was in loondienst, de rest was zelfstandig ondernemer.

In totaal keerde de Belastingdienst in 2017 een bedrag van 87 miljoen euro uit aan middelingsuitkeringen. Uit de eerdere evaluatie van het ministerie bleek dat dit vier keer meer had kunnen zijn - 348 miljoen euro - als iedereen die er recht op had, gebruik had gemaakt van de regeling.

Volgens financieel expert Barendse is het jammer dat zoveel geld ongebruikt blijft. ,,Volgens het ministerie zou de Belastingdienst in 2021 ongeveer hetzelfde bedrag moeten uitkeren als in 2017. Maar die verwacht in werkelijkheid ‘slechts’ 185 miljoen uit te keren. Dat betekent dat we met z’n allen zo’n 163 miljoen euro laten liggen.”

