Nederlandse beurshandelaar geeft werknemers bonus van gemiddeld 516.000 euro

Dat blijkt volgens de krant uit het jaarverslag van Flow Traders. Het bedrijf is actief als ‘flitshandelaar’: het zorgt ervoor dat de laagste prijs waartegen iemand een aandeel op de beurs wil verkopen, dichter ligt bij de hoogste biedprijs van iemand die wil kopen, door zelf transacties te doen. Binnen die vaak minuscule marge maken de traders winst, of de beurs nu omhoog of omlaag gaat.

Dat leidde vorig jaar in april al tot gekke toestanden in het bedrijf. Zeventig mensen kampeerden toen in de kantoren in Amsterdam. Ze sliepen in tentjes en lieten eten brengen, om volledig in quarantaine hun werk te kunnen blijven doen. ,,Zo’n kans maak je niet veel mee’’, was de gedachte van de werknemers.