Nibud adviseert 18.250 euro aan te houden als geldbuffer

Auto kapot, een onverwacht hoge energierekening of je mobiel stukgevallen. Iedereen wordt wel eens overvallen door een hoge uitgave. Het is dan handig om wat geld achter de hand te hebben. Alleen hoe groot moet deze buffer zijn? Nibud en gedragseconoom en hoogleraar Esther-Mirjam Sent leggen uit.

Sparen: het is makkelijker gezegd dan gedaan. Voor een vakantie of nieuwe auto is het nog wel te doen. Maar hoe groot moet je spaarpot zijn voor onvoorziene kosten? Om een antwoord te krijgen op deze vraag heeft Het Nibud een bufferberekenaar op de website staan. Hier wordt precies berekend hoe groot de spaarpot moet zijn.

Meer dan 10.000 euro tekort

Een voorbeeld: Stel je hebt een partner en jullie hebben beiden een netto inkomen van 2200 euro netto per maand. In totaal hebben jullie dus maandelijks 4400 euro te besteden. Een deel gaat op aan jullie 5-jarige kind en de hypotheek van jullie koophuis - ter waarde van 2,5 ton -. Samen delen jullie één auto, die al wat in waarde is gezakt. Zo is hij nu 8000 euro waard. Precies het bedrag dat jullie op de spaarrekening hebben staan. Wel voldoende toch? Helaas. Als je deze cijfers invoert bij de bufferberekenaar, blijkt dat je 10.250 euro tekort komt.

Quote We weten wel dat sparen belangrijk is, maar vaak komt het er niet van Esther-Mirjam Sent, Hoogleraar economie aan de Radboud Universiteit

Dit bedrag is opgebouwd uit verschillende potjes. Zo moet je 6950 euro klaar hebben liggen voor je inventaris. Op het moment dat je wasmachine het begeeft, kan je uit dit potje een nieuwe kopen. Daarnaast moet je 1350 euro bewaren voor je huis en tuin. Zodat de kozijnen een keer geschilderd kunnen worden.



Dan heb je nog ongeveer 2000 euro nodig voor het onderhoud van je auto én onverwachte rekeningen, zoals een hoge energierekening. En tot slot blijft er nog 8000 euro over voor het vervangen van je auto. In totaal komt dit, samen met je bestaande buffer, neer op 18.250 euro.

Poll Ik heb 18.250 euro of meer als geldbuffer achter de hand Ja

Nee Ik heb 18.250 euro of meer als geldbuffer achter de hand Ja (53%)

Nee (47%)

De gulden middenweg

Dat is een boel geld. En het is volgens Gabriëlla Bettonville van het Nibud niet ruim berekend. ,,Veel mensen schrikken van de uitkomst. Maar wij adviseren echt om dit bedrag als richtlijn te gebruiken. Het is een gulden middenweg en komt in de buurt van wat je echt als buffer nodig hebt. Als het je lukt om dit bedrag te sparen, voorkom je dat je in de geldproblemen komt. En het scheelt een boel stress.’’

De buffer is niet bedoeld om op terug te vallen bij ontslag of arbeidsongeschiktheid. ,,Het is echt alleen bedoeld voor uitgaven waarvan je al weet dat ze gaan komen, zoals het vervangen van je telefoon. Inkomstenverlies is daarentegen moeilijk op te vangen. Daar is geen getal aan te hangen’’, zegt Bettonville. ,,Gelukkig hebben we wel vangnetten, zoals het UWV, die ervoor zorgen dat een deel van je inkomsten worden gecompenseerd.’’

Vangnet

Om zelf voor een vangnet te zorgen moet je flink sparen. Hierom adviseert het Nibud om maandelijks 10 procent van je inkomen op de spaarrekening te zetten. Op deze manier ontstaat er een buffer en wordt deze ook weer aangevuld als hij opraakt. ,,Het is belangrijk dat dit een automatisme wordt’’, zegt Esther-Mirjam Sent, hoogleraar economie aan de Radboud Universiteit. ,,We weten wel dat sparen belangrijk is, maar vaak komt het er niet van.’’

Sent legt uit dat mensen de korte termijn vaker belangrijker vinden dan de lange termijn. ,,We kunnen ons moeilijk verplaatsen in de toekomst. Daarnaast zijn mensen ook echte optimisten. We denken dat we bovengemiddeld goed zijn. Niemand gaat er vanuit dat ze over tien jaar gescheiden zijn en toch strandt één op de drie huwelijken.’’ En juist door dit soort situaties komen mensen vaak in de geldproblemen. ,,We zijn er niet op voorbereid’’, zegt Sent.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onderverdelen in kleine potjes

Daarom ziet Sent de berekening van Nibud als een goede stok achter de deur. ,,Ze geeft ons een duwtje in de goede richting, want sparen is ingewikkeld.’’ Om het voor jezelf makkelijker te maken adviseert ze om kleine spaarpotjes te maken. Maak van de 18.250 euro niet één groot bedrag, maar verdeel het onder in potjes voor bijvoorbeeld de auto, het huis en onverwachte rekeningen. ,,Dan is het behapbaar en beter te overzien. En dan zie je al vrij snel dat het uiteindelijke bedrag best nodig is.’’

Sparen is ook besparen. Bijvoorbeeld op tanken. Lees hier bij Independer waar je het goedkoopst kan tanken.

Hoogleraar Esther-Mirjam Sent gaf voor de Vrije Universiteit verschillende colleges. Zo ook hoe je andermans gedrag positief kan veranderen.