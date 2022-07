Nibud luidt alarmbel: ‘Een op de drie krijgt huishoudboekje niet rond, kabinet moet wat doen’

‘Voor het eerst sinds jaren ziet het Nibud dat de huishoudelijke uitgaven enorm stijgen’ schrijft het Nibud in een persbericht. ‘Deze stijging komt bovenop de stijging van de vaste lasten, die al eerder flink stegen. De druk van deze twee uitgavenposten op de begroting is dusdanig groot dat huishoudens iedere maand steevast geld tekortkomen.’

Daarbij gaat het niet alleen om mensen met een laag inkomen. Uit de berekeningen van het Nibud blijkt dat de totale uitgaven van een gezin met een inkomen van twee keer modaal met 188 euro zijn gestegen in vergelijking met vorig jaar januari. Deze stijging komt vooral door de energiekosten, die met 128 euro zijn gestegen (bij gelijkblijvend verbruik). De boodschappen zijn voor dit voorbeeldgezin zo’n 55 euro duurder geworden.

Mensen met meer geld hebben vaak nog wel mogelijkheden om dergelijke kostenstijgingen op te vangen, bijvoorbeeld door een beroep te doen op spaargeld. Dat geldt vaak niet voor mensen met een laag inkomen. Ook daarvan maakte het Nibud een voorbeeldrekensom, waarbij gekeken werd naar de situatie van een alleenstaande met een bijstandsuitkering in een niet-energiezuinige woning (label E). Die ziet zijn energierekening ondanks de btw-verlaging verdubbelen naar bijna 200 euro (bij gelijkblijvend verbruik). In de supermarkt is deze alleenstaande maandelijks 30 euro meer kwijt vergeleken met vorig jaar.

Geen buffer

De zorgen bij het Nibud zijn groot, meldt het instituut. ,,De uitgaven aan wonen, vervoer en boodschappen zijn momenteel zo hoog dat het menig huishouden niet meer lukt om alle rekeningen te betalen. Als meer dan 70 procent van het inkomen iedere maand vast opgaat, blijft er nauwelijks budget over om geld opzij te zetten voor minder frequente uitgaven aan kleding, zorg of het opbouwen van een buffer.”

Nibud-directeur Arjan Vliegenthart: ,,Hierdoor hebben huishoudens iedere maand het gevoel te moeten puzzelen met te weinig stukjes. De financiële stress die hen dit geeft is enorm. We zouden graag zien dat deze stress van de keukentafel naar de bestuurstafel gaat, omdat mensen dit niet meer zelf kunnen oplossen. De extra verhoging van de energiecompensatie van 500 euro bovenop de 800 euro is zeer welkom, maar niet genoeg.”

Hij roept het kabinet op met extra maatregelen te komen, en snel. Vliegenthart: ,,Er is hoe dan ook meer ruimte in de portemonnee nodig. Het leven moet weer betaalbaar worden. Drastische problemen vragen drastische oplossingen. Frankrijk heeft bijvoorbeeld de energiekostenstijging een halt toegeroepen door een maximumbedrag op de energierekening te zetten. Ook België kent een sociaal tarief op energie. Zoiets helpt de consument, omdat je dan weet waar je financieel aan toe bent. Niet weten waar je aan toe bent, maakt rondkomen in Nederland zo lastig.”

Technisch te lastig

Het kabinet maakte onlangs bekend dat het op korte termijn niet mogelijk is om meer te doen aan de slinkende koopkracht dan nu gebeurt. Technisch gezien is het te lastig, bijvoorbeeld voor de systemen van de Belastingdienst. Alleen voor de laagste inkomens komt nog eens 500 euro extra. Hooguit is er rond Prinsjesdag iets mogelijk voor het komende jaar, stelde het kabinet, tot woede van de oppositie.

Vorige maand kwam ook het Centraal Planbureau (CPB) met berekeningen over de financiële positie van Nederlandse gezinnen. Daarvan was de conclusie dat tot wel 1,2 miljoen huishoudens moeite kunnen krijgen met het betalen van hun vaste lasten, als de prijzen van energie en andere lasten hoog blijven. Ook de middeninkomens voelen de huidige crisis steeds meer in hun portemonnee, stelde het CPB toen. Het planbureau voerde een ‘stresstest’ uit, een soort ‘wat-als-schatting’.

Quote De mogelijkhe­den om de gestegen kosten van levenson­der­houd snel terug te dringen zijn beperkt CPB

Er is niet zo veel mogelijk om de problemen af te wenden, stelde de adviseur van het kabinet tegelijk vast. ,,De mogelijkheden om de gestegen kosten van levensonderhoud snel terug te dringen zijn beperkt.” Zo kost het isoleren en verduurzamen van woningen tijd en het dempt het energiegebruik niet volledig. Ook het tijdelijk verlagen van accijnzen, btw en belastingen op energie en brandstof zijn voor veel kwetsbare huishoudens ‘niet voldoende’.

Het kabinet gaf de armere huishoudens ook een eenmalige tegemoetkoming van 800 euro maar dat is volgens het CPB ‘slechts deels effectief’. Volgens het planbureau is dat bedrag voor de doelgroep ‘onvoldoende’. ,,Daarnaast heeft het deel van de kwetsbare groep met een inkomen tussen 120 procent van het sociaal minimum en een modaal inkomen de steun wel nodig, maar ontvangt deze nu niet.”

