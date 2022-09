Nico koopt en verkoopt alles op Marktplaats: ‘Al duizenden euro's mee bespaard’

Een oude magnetron verkopen of een krat duplo voor je kind aanschaffen: veel van ons komen wel eens op Marktplaats. Maar Nico Huizinga (57) heeft het bijna tot sport verheven. Hij maakt twee keer per dag een rondje op het online verkoopplatform en koopt bijna niets meer nieuw. En daar bespaart hij behoorlijk mee.

Het is lunchtijd, Huizinga heeft zijn boterham gesmeerd en stelt zijn Marktplaats-zoekvenster in op ‘gratis’ en een zoekgebied van maximaal 10 tot 15 kilometer rond zijn woonplaats Voorschoten. Zijn er vandaag nog nieuwe dingen online gekomen? ,,Gisteren had ik nog een hit. Ik ga regelmatig kamperen met de caravan - gekocht via Marktplaats - en als de grond ongelijk is, heb je een soort plastic wig nodig, een ‘leveler’. Die verkopen ze nieuw alleen per twee, voor minimaal 40 euro. Ik had er maar één nodig. Die kon ik gratis ophalen.”

Waarom ben je zo’n fan van Marktplaats?

,,Het is bijna een soort schaduweconomie geworden. Mensen doen een zo goed als nieuw leren bankstel weg, omdat de kleur niet meer in het interieur past. Als ze het maar niet naar de stort hoeven te brengen. Mensen vergissen zich nog steeds in de kwaliteit van wat je kan vinden op Marktplaats. Het is niet zoals vroeger, toen je naar de lommerd ging om oude meuk te halen.”

En je bespaart er flink geld mee?

,,We zijn zeker niet slecht bemiddeld, maar omdat ik veel in het buitenland werk, moet ik mijn eigen pensioen bij elkaar sparen. Elke euro die ik niet onnodig uitgeef, is extra voor mijn pensioen. Ik heb er denk ik al duizenden euro’s mee bespaard. Een dubbel elektrisch bed van hoge kwaliteit. Pas één jaar oud, maar ging weg in een boedelruiming. Kosten nieuw geschat 3500 euro, ik betaalde er 80 euro voor. En dat bed had ik op dat moment nodig omdat ik mijn appartement moest inrichten. Een lcd-tv van vier jaar oud, kocht ik voor 100 euro. Een achtste van de originele prijs. Een wasdroger vond ik gratis en een luifel voor de caravan kostte me 350 euro in plaats van 1400.”

Koop je niet veel meer dingen door elke dag op Marktplaats te kijken?

,,Ik koop niet omdat het goedkoop beschikbaar is. Als ik iets nodig heb, kijk ik eerst op Marktplaats. En tijdens mijn dagelijkse rondjes, koop ik alleen dingen die al op mijn wensenlijstje staan. Dat is ook mijn advies: koop niet wat je niet nodig hebt. En doe onderzoek. Hoeveel kost zo’n product nieuw? Is het een goed product? Hoe zijn de reviews?”

En wanneer vind jij een prijs nou reëel?

,,Ik betaal nooit meer dan 50 procent van de huidige nieuwprijs. Eergisteren kocht ik een tuinslangset met koppeling. De vraagprijs was 40 euro, maar hij is nu te koop voor 29 euro. Ik heb gezegd: ‘Voor 14,5 euro neem ik ‘m mee, anders ga ik een nieuwe halen’. Hij zat dan wel nieuw in de doos, maar ik krijg via Marktplaats geen garantie. Over het algemeen gaan mensen erin mee. Ze willen hun spullen kwijt.”

Quote Alles wat ik niet meer nodig heb, zet ik op Markt­plaats. Vaak gratis, soms vraag ik er geld voor Nico Huizinga

Verkoop je zelf ook spullen?

,,Alles wat ik niet meer nodig heb, zet ik op Marktplaats. Vaak gratis, soms vraag ik er geld voor. Het hangt ervan af of het mijn tijd en moeite waard is om er geld voor te vragen. Als ik er niet een paar tientjes voor kan vragen, mag het gratis weg. Ik gebruik Marktplaats ook als een soort huurconcept. Als ik laminaat ga leggen en ik heb een laminaatsnijder nodig, kan ik deze huren bij een bedrijf. Ik kan ook zelf een snijder kopen op Marktplaats voor 20 euro, en die een week later verkopen voor 15. Dan ben ik goedkoper uit dan als ik deze gehuurd had.”

Wat is eigenlijk je beste koop?

,,Onze caravan. Ik heb er wel vier of vijf bekeken. Hij had een of twee kleine probleempjes, maar ik ben er de wereld mee rondgegaan. Ik betaalde 6500 euro. Voor een soortgelijke zespersoons-caravan had ik destijds nieuw 30.000 euro neer moeten leggen.”

