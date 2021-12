Nicole werd ziek en wil nu financieel vrij zijn: ‘Nooit meer wakker liggen van geldzorgen’

Waarom vind jij jezelf tegendraads?

,,Ik deed alles volgens het boekje, volgde de weg van diploma’s behalen, in loondienst gaan. Dat is in juni 2019 allemaal veranderd. Ik kreeg borstkanker met uitzaaiingen in mijn oksel, borstbeen en sleutelbeen. En zo kwam ik er in erachter dat wat veilig voelt, helemaal niet veilig is.”

Leg uit.

,,Ik ging een behandeltraject in van chemo, operaties, bestraling en kwam voor allerlei extra kosten te staan. Ik was wel aanvullend verzekerd maar overal heb je eigen risico voor en een eigen bijdrage, bijvoorbeeld voor hulpmiddelen als een prothese bh en bikini. En na een jaar ziek zijn werd mijn loon op 70 procent gezet.

We konden dat moeilijk opvangen. We hebben twee zoontjes, de jongste was 8 maanden toen ik erachter kwam, de oudste 3 jaar. Mijn man werkt ook, maar aan het eind van de maand moesten we vaak familie vragen om boodschappen voor ons te betalen. En ik moest gezondheidskeuzes maken, extra fysiotherapie of oedeemtherapie. Mijn lymfeklieren zijn verwijderd waardoor mijn lichaamsvocht niet meer wordt afgevoerd, met oedeemtherapie wordt dat door massage gestimuleerd. Daardoor kon ik de extra fysiotherapie die ik nodig had om te herstellen, niet betalen.”

Hoe voelde dat?

,,Oneerlijk. Een keuze maken tussen financiën en gezondheid. Je bent al ziek en toch lever je salaris in terwijl je er niet voor kiest om ziek te zijn. Je wilt dat je enige zorg is: beter worden.”

Ben je beter?

,,In december vorig jaar was bij de controle niets meer te vinden. Dus mocht ik mijn werk weer oppakken. Toen merkte ik dat ik een gedachteverandering had gemaakt. Ik moest om 8 uur ‘s ochtends beginnen maar dat wilde ik niet, ik wilde de kinderen zelf naar school of voetbal kunnen brengen. Collega’s maakten zich zorgen over dingen die in mijn ogen totaal onbelangrijk waren.”

,,In eerste instantie dacht ik: misschien moet ik even wennen. Tot ik in april weer een knobbeltje voelde, dit keer in mijn hals. Deze keer dacht ik: ik ga misschien wel dood. Gelukkig bleek het op één plek te zitten. Ik moest weer onder behandeling van een jaar. En omdat ik nu 2 jaar ziek was, raakte ik mijn baan kwijt. Als het alleen een operatie was, hadden ze me in dienst gehouden omdat je daarna weer verder kan. Nu krijg ik een WGA uitkering, die er op rekent dat ik zo wel weer inzetbaar ben op arbeidsmarkt.”

Hoeveel scheelt dat qua inkomsten?

,,500 euro minder in de maand. Dat is veel geld. Op een dag zat ik bij mijn zus aan de keukentafel en vertelde ik haar dat ik nooit meer geldzorgen wilde. ‘Wat zou je dan doen als je een miljoen had’? vroeg ze. ‘In vastgoed investeren’ antwoordde ik. Mijn zus pakte de laptop erbij en ging googelen of het niet mogelijk is om met weinig geld het vastgoed in te gaan. Zo ontdekten we een vastgoedcursus die ik meteen ben gaan volgen. Mijn man en ik kochten ons eigen huis in een goede tijd en van een ton aan overwaarde konden we ons eerste beleggingspand kopen. Dat verhuren wij nu.”

Kun je daar van leven?

,,Nee, maar het levert ons wel passief inkomen.”

Wat zijn je volgende stappen?

,,Ik kwam een ander meisje tegen die net als mijn zus en ik financieel onafhankelijk wil worden, ieder met onze eigen motivatie en op onze eigen manier. Met zijn drieën zijn we Meisjes met een Missie op Instagram gestart: we vertellen over onze reis naar financiële onafhankelijkheid. Er zijn veel mensen die graag willen loskomen van de ratrace en investeren maar weten niet waar ze moeten beginnen.”

Wat is je persoonlijke financiële doel?

,,In 2022 wil ik een tweede woning. Binnen vijf jaar hoop ik financieel vrij te zijn: mijn vaste lasten gedekt en dat ik zelf de keuze kan maken wat voor werk ik doe en wanneer. Ik wil blijven werken, ik ga echt niet de hele dag liggen netflixen, maar ik wil gewoon nooit meer wakker liggen van de geldzorgen en nooit meer op mijn rekening hoeven kijken voor ik naar de supermarkt kan.”

