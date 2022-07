Niek (38) heeft een plat dak: 'Ideaal voor de zonnepanelen’

Hoe woon je?

,,Sinds 2015 woon ik in een vrijstaand huis in een nieuwe buurt in Eijsden, onder Maastricht. Ik woon er samen met mijn vrouw en we hebben inmiddels twee kleine kinderen van 4 en 1 jaar oud. De woning hebben we zelf laten bouwen en heeft een woonoppervlak van 167 vierkante meter. De buitenkant is wit gestuukt en her en der zitten wat stenen voor de zwarte accenten. We hebben een plat dak, dus er was ruimte genoeg voor zonnepanelen. We zijn begonnen met tien panelen met een totaal van 2600 wattpiek, en hebben er later nog tien bijgelegd van 3350 wattpiek toen we een elektrische auto kregen.



Verder hebben we overal HR++-glas, is het huis geïsoleerd volgens de normen uit 2015 en hebben we op de benedenverdieping vloerverwarming. Boven hangt een split-aircosysteem. Daardoor is het stroomverbruik zeker op deze warme dagen natuurlijk wat hoger, bovendien kunnen we hem in de winter gebruiken om te verwarmen. Toen we onze oudste kregen, was het hier in huis zo’n 30 graden in de zomer. Dat is het nadeel van een plat dak. En vanwege het vele glas, hebben we toen meteen screens genomen en dat aircosysteem.”

Wil je zelf meedoen met deze rubriek? Mail dan naar wonen@dpgmedia.nl. Deze aflevering van ‘Energierekening’ is beoordeeld door energieprestatieadviseur en makelaar Fabian Grotenhuis uit Dieren.

Wat voor energiecontract heb je?

,,Ik heb een variabel contract bij Vattenvall. Altijd al gehad, daarom krijg ik nu 25 procent korting van Vattenvall omdat ik er al langer dan vijf jaar zit. Ik betaal 139 euro per maand. Over het afgelopen jaar betaalden we 1100,38 euro. Dat is op basis van een nettoverbruik van -5 kWh. We kwamen precies uit, want we verbruikten 4351 kWh en leverden 4356 kWh terug. Dat is inclusief auto. Eerst had ik een leaseauto en later kregen we er privé een Volkswagen E-Up bij. Inmiddels is de leaseauto weg. Ons gasverbruik was 1134 kuub in het afgelopen jaar.”



Wat doe je om de energierekening omlaag te brengen?

,,We hebben de thermostaat een graadje lager gezet, op 19 graden. We hebben overal ledlampen, en sommige lampen zitten op een klik-aan-klik-uitsysteem met een timer. Daardoor gaan er meerdere lampen aan en uit. In de garage zit een bewegingssensor waardoor het licht uitgaat als er niemand in de ruimte is.”



Quote Douchen moet toch, maar daar proberen we voor zover het kan een beetje bewust in te zijn Niek Asbroek

,,Douchen moet toch, maar daar proberen we voor zover het kan een beetje bewust in te zijn. Ook gebruiken we het bad nog weleens voor de kinderen. Misschien gaan we nog wel naar een warmtepomp. Zeker als vanaf 2026 een hybride warmtepomp bij vervanging van je cv-ketel de standaard wordt natuurlijk. Dan heb ik wel extra zonnepanelen nodig, maar gelukkig heb ik nog een beetje plek over op het dak. Bovendien kan ik doordat het dak plat is de panelen zo neerleggen, dat ze optimaal liggen voor de zon.”

,,De grootverbruiker qua stroom is natuurlijk onze auto. Daar rijden we zo’n tweehonderd kilometer per week mee. Zelf werk ik veel thuis op de werkkamer. Dat is ook de enige ruimte op de bovenverdieping waar de radiator in de winter soms hoger staat dan de vriesstand. We koken elektrisch en hebben een warmtepompdroger. Al hangt de was met dit warme weer gewoon op de droogmolen buiten. De wasmachine en de droger, en onze andere apparatuur die we hebben meeverhuisd, zijn ongeveer tien jaar oud. Als we die gebruiken, houden we wel rekening met het daltarief, maar door de salderingsregeling zijn we nog niet echt aan het plannen dat we apparaten moeten aanzetten als de zon schijnt. De keuze is natuurlijk toch financieel, maar ik wil ook wel een beetje opletten voor het milieu. Al ben ik ook weer niet roomser dan de paus.”

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.