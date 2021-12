Niels vindt anoniem pakketje kleding ‘voor wie het nodig heeft’: ‘Zo mooi belangeloos’

Tijdens een wandeling in zijn pauze doet de Arnhemse Niels Borgonjen een opmerkelijke vondst. In eerste instantie loopt hij eraan voorbij, maar uit nieuwsgierigheid keert hij toch terug, om te kijken wat dat geheimzinnige pakketje op dat verlaten bankje daar doet. Wat hij aantreft ontroert hem: het is een plastic zak gevuld met dikke sokken, een muts, sweater en handschoenen.

Bij de plastic zak die Niels vindt, zit ook een briefje. ‘Ik ben niet kwijtgeraakt. Neem mij mee als je het koud hebt, want ik ben hier om je warmte te geven’, luidt de tekst. De Arnhemmer neemt foto’s, deelt het verhaal bij thuiskomst met zijn vriendin en plaatst het op LinkedIn. Wat hij dan nog niet weet, is dat het een van de vele pakketjes is die door heel Nederland worden verspreid.

,,Ik had zin in een oliebol tijdens het werk, dus ik dacht: ik loop in mijn pauze even naar de oliebollenkraam”, vertelt Niels. Twee keer neemt hij dezelfde route, maar pas op de terugweg ziet hij in het Musispark in zijn woonplaats ineens het pakketje op een bankje liggen. Wanneer hij de foto’s van de vondst eenmaal thuis aan zijn vriendin laat zien, is ook zij onder de indruk. ,,We waren beiden zó geraakt door de anonimiteit van de daad. Ik vind het mooi als je belangeloos iets voor iemand doet zonder daar aandacht voor te vragen. Negen van de tien keer is zoiets meer een egostreling dan een écht goede daad.”

Het pakketje dat Niels zag liggen.

Niels plaatst de foto’s op LinkedIn en daar ontploft het bericht. De Arnhemmer krijgt duizenden likes en honderden reacties. Mensen zijn net zo ontroerd door het initiatief als het stel, maar taggen ook opvallend vaak dezelfde persoon: Natasja van Alphen, die achter het initiatief blijkt te zitten.

Initiatief

Al in 2016 startte Natasja met het verspreiden van mutsen, sjaals en handschoenen. ,,Er is enorm veel armoede in Nederland. Dat gaat me aan het hart”, vertelt de Tilburgse over het project. ,,Ik vind dat we veel te veel leven in een ik-maatschappij. We moeten ook blijven omkijken naar de ander. Als ik op deze manier mijn steentje kan bijdragen, dan vind ik dat heel mooi.”

Initiatiefnemer Natasja van Alphen.

En ze is niet de enige, want in vijf jaar tijd heeft Natasja heel veel mensen weten te inspireren. Van Friesland tot zelfs in België: overal helpen mensen haar sjaals en mutsen te verspreiden. Momenteel in maar liefst vijftig plaatsen. ,,Al denk ik dat het er nog meer zijn. Zo kreeg ik deze week bijvoorbeeld een berichtje van iemand uit Emmen die een sjaal had neergelegd. Die persoon had zich eerder nog niet gemeld.” Sommigen haken zelf, anderen zamelen in. De een legt één sjaal neer, de ander is regelmatig actief. Net zoals Sam en Jeff, die het pakketje dat Niels vond, neerlegden. ,,Zij verspreiden vooral vaak pakketjes in Arnhem, maar ook wel eens onderweg, weet ik.”

Schaamte

In de pakketjes zit altijd een briefje. Daarop staat de warme boodschap centraal. Een ontvanger en afzender ontbreekt. ‘Je weet niet van wie het komt, en wie het meeneemt’, zo omschrijft Niels treffend op LinkedIn. En dat is belangrijk, stelt Natasja. In de eerste plaats omdat er, in het geval van de ontvanger, vaak schaamte bij komt kijken. ,,De meeste mensen moeten een behoorlijke drempel over om aan te durven geven dat ze geen geld hebben voor een sjaal of muts. Op deze manier hoeven ze dat niet te onthullen.”

Bovendien is het initiatief gebaseerd op vertrouwen, benadrukt Natasja, die regelmatig berichtjes krijgt van mensen die beweren dat de spullen worden meegenomen door personen die het niet nodig hebben. Maar daarover oordeelt Natasja niet. ,,Je kan niet zeggen: jij hebt het wel nodig, en jij niet. Je weet niet wat zich achter iemands voordeur afspeelt. Daarnaast kan het soms ook emotioneel warmte bieden, bijvoorbeeld aan iemand die het mentaal moeilijk heeft.” Al beseft ze dat er heus ook misbruik van wordt gemaakt. ,,Maar die mensen moeten met zichzelf leven.”

Minstens zo belangrijk is volgens Natasja het ontbreken van een afzender. ,,Tevens de reden dat ik eerst nooit interviews wilde doen. Het gaat niet om mij, maar om de boodschap. Het is een project van ons allemaal, van de samenleving.” In dat opzicht is Natasja het volledig met Niels eens: ,,Het moet belangeloos blijven.”

Sociale media

Toen Natasja in de post van Niels werd getagd, kreeg ze een glimlach op haar gezicht. ,,Mijn doel is om het zo groot te maken, dat er mutsen en sjaals door heel Nederland worden verspreid.” Ook een ander initiatief, waarbij winterjassen aan bomen worden gehangen in Harderwijk, maakt haar om die reden blij. ,,Toen ik dat zag, had ik echt zoiets van: wauw. Ik vind het geweldig.” Om dat doel te bereiken, heeft de Tilburgse een Facebook- en Instagramaccount opgezet. ,,In Tilburg kent iedereen me inmiddels, maar ik wil ook mensen in het noorden van het land bereiken. En dat lukt me alleen via social media.”

In Arnhem wordt het initiatief inmiddels goed vertegenwoordigd, want ook Niels is van plan de handen uit de mouwen te steken. ,,Ik ben momenteel aan het kijken wat ik kan doen om iets toe te voegen. Maar het heeft me zeker geïnspireerd ja.” Al helemaal omdat Niels met eigen ogen heeft kunnen zien dat de methode van Natasja werkt. ,,Die avond, na het werk, liepen mijn vriendin en ik weer door het park. En jawel hoor: het pakketje was weg.”

Dit artikel kwam tot stand in samenwerking met The Best Social Media.

