Niet mee op vakantie met vrienden door geldproblemen: ‘Bespreek je geldzorgen’

Ineens gaat geld een rol spelen in jullie vriendengroep. De een heeft meer te besteden dan de ander, en dat kan voor frictie zorgen op een vakantie.

,,Misschien verdien jij structureel 1000 of 2000 euro minder dan die ene vriendin. Zij heeft daardoor waarschijnlijk ook een ander leven, een ander huis, een duurdere auto”, zegt financieel expert Adine Faber-Versluis van platform Lekker Leven Met Minder. Gezamenlijke uitjes komen dan soms ineens tussen jullie in te staan. ,,Als je genoeg geld hebt, denk je er niet zo over na. Maar misschien betekent dit uitje voor jou wel dat je de hele maand alleen boterhammen met pindakaas kunt eten.”

Betaalmomenten op vakantie

Ook groepsreizen zijn voor iemand met minder geld lastig. Wat als iedereen spontaan meekan op die vriendenvakantie naar Frankrijk, behalve jij? Dat is behoorlijk zuur maar probeer er altijd eerlijk over te blijven, zegt Faber-Versluis. ,,Je kan wel een smoesje bedenken, maar negen van de tien keer val je toch wel door de mand. En als je het niet vertelt, moet je de volgende keer weer hetzelfde gesprek voeren. Daarnaast was het wel fijn geweest als je het wat eerder wist, dan had je ervoor kunnen sparen.”

Ga je mee op die vriendenreis, bespreek je geldzorgen dan altijd van tevoren. Want tijdens jullie vakantie zullen er nog veel meer betaalmomenten komen die voor ongemak kunnen zorgen. ,,Van de vlucht tot het uiteten gaan en het strandbedje. Als je vertelt dat jij dit niet allemaal kan betalen, hoef je daar niet elke keer gefrustreerd over te raken.” Willen je vrienden naar een duur restaurant, sla dan een keer over. ,,Je zal dit een aantal keer moeten zeggen, maar weet dat dit niet erg is.”

Quote Als je niet meegaat op vakantie en je hebt later wel een nieuwe auto voor de deur staan dan werkt dat verwarrend Adine Faber-Versluis

Volgens Faber-Versluis is het niet alleen een kwestie van of je de uitjes of reizen kan betalen, maar ook of je het geld er wel aan uit wil geven. Misschien ben je hard aan het sparen voor een koopwoning of een nieuwe auto. Dan wil je dat bedrag liever opzij zetten. ,,Maar ook daar moet je open over zijn. Want als je niet meegaat op vakantie en je hebt later wel een nieuwe auto voor de deur staan dan werkt dat verwarrend.” Daarnaast helpt eerlijk zijn om de weg voor anderen vrij te maken. ,,De kans is groot dat je niet de enige bent. Zo ontstaat er meer ruimte voor mensen die er nog niet over durven te praten.”

Financiële ruimte

Het belangrijkste is om nooit mee te gaan als je het niet kan betalen, zegt René Oosterveer van Budgetcoach.nl. ,,Ik snap dat het moeilijk is. Maar geld uitgeven dat je niet hebt is de basis van problemen in de toekomst.” Geef je het geld wel uit, dan kun je misschien aan het einde van de maand je huur niet meer betalen. ,,Te late betalingen van je lasten kunnen zelfs zorgen voor aanvullende kosten, waardoor het probleem alleen maar groter wordt. Neem alleen financiële beslissingen die je kunt dragen. Ga niet boven je stand leven.” Twijfel je nog of je het geld kunt missen of niet? Maak eerst een goed overzicht van je maandelijks inkomsten en uitgaven. Oosterveer: ,,Zo kun je precies zien welke financiële ruimte je hebt en kun je een weloverwogen keuze maken.”

Volledig scherm Bij een vrijgezellenfeest kun je er voor kiezen om alleen mee naar het terras te gaan en de rest van het programma over te slaan. © Pix4Profs/René Schotanus

En word je uitgenodigd voor een (vaak duur) vrijgezellenfeest, dan kun je er ook altijd nog voor kiezen om niet heel het programma mee te doen. ,,Geef aan dat je bijvoorbeeld alleen bij het diner aanwezig bent, maar niet bij het karten en het kroeggedeelte. Maak daarin keuzes en haal de dure dingen eruit. Echte vrienden begrijpen dit en zullen je respecteren om de verstandige keuze”, zegt Oosterveer.

Quote Geef aan dat je bijvoor­beeld alleen bij het diner aanwezig bent, maar niet bij het karten en het kroegge­deel­te René Oosterveer

Dat zegt ook Faber-Versluis. Een beetje vriendengroep denkt mee en wil de plannen misschien wel aanpassen. Maar je kunt niet altijd verwachten dat ze zich aanpassen aan jouw budget en dingen laten. ,,Mensen die meer verdienen moeten zich niet schuldig voelen. Misschien verdien jij straks wel weer meer.” Probeer daarbij te accepteren dat het er voor jou nu even niet inzit. Dat maakt het voor jou en de anderen makkelijker. ,,Je voelt je al rot genoeg dat je weinig geld hebt en nog rotter omdat zij dingen wel kunnen doen. Soms is het zoals het is.”

Maak een potje

Kijk daarnaast altijd naar wat je aan de situatie kunt veranderen. Gaan jullie uiteten? Vraag dan of jij het restaurant mag kiezen. ,,Via Social Deal kun je vaak een driegangendiner voor maar 15 euro regelen. Als je met een hele groep gaat, krijg je meestal nog meer korting. Degenen naast jullie in het restaurant hebben de volle mep betaald en jullie niet. Dat geeft ook een fijn gevoel als je wel goed verdient”, zegt Faber-Versluis.

Met besparen kom je vaak ook een heel eind. Koop een tijdje geen nieuwe kleding of doe slimmer boodschappen zodat je wél mee kan op die groepsreis, een etentje of naar dat vrijgezellenfeest. Kijk per onderdeel waar je op kunt besparen. En het is altijd slim om geld opzij te zetten, niet alleen voor leuke dingen, zegt Oosterveer. ,,Zorg voor een financiële buffer. Een auto of wasmachine gaat altijd kapot als je het niet verwacht.”

Dit artikel verscheen eerder op deze site op 29 juli 2021.

