Nieuwe groep 'werkende armen’ klopt aan bij schuldhulpverleners door energiecrisis

Koken & Eten Lege schappen dreigen: gevecht tussen producen­ten en supermark­ten zet voorraad op scherp

De prijsonderhandelingen tussen supermarkten en leveranciers zullen volgens experts de moeilijkste ooit worden. Daardoor zit de kans er dik in dat bepaalde producten een tijdje — of zelfs definitief — uit de rekken verdwijnen. ‘Het is een onwaarschijnlijk onzekere markt.’

26 augustus