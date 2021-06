‘Nieuwe oplichtingstruc’ waarvoor politie waarschuwt ís helemaal geen truc, zegt Rabobank

De politie Barneveld waarschuwde dinsdagochtend op sociale media voor een nieuwe oplichtingstruc met bankpassen. Het blijkt echter niet om oplichting te gaan. De verstuurde brief is een echte brief van de bank, laat de Rabobank weten in een reactie.

In een inmiddels verwijderd bericht op Facebook waarschuwde de politie voor een oplichtingstruc met bankpassen. De brief waarvoor de politie waarschuwde blijkt een echte brief te zijn. In de verstuurde brief zat een nieuwe bankpas voor een klant van de Rabobank. Er zou ook worden gevraagd om de pincode van klanten, schreef de politie, maar ook dat blijkt niet te kloppen.

In een reactie bevestigt Rabobank-woordvoerder Joris Hoff dat het om een brief gaat die echt door de bank zelf is verstuurd. ,,Er is op geen enkele wijze sprake van fraude. De brief en pas zijn legitiem en afkomstig van Rabobank zelf; het is ook geen drukfout.”

Hoff waarschuwt klanten van de bank wel om op te passen voor brieven waarin daadwerkelijk om een pincode wordt gevraagd: ,,De Rabobank zou nooit om een pincode vragen. Wij sturen alleen zelf nieuwe bankpassen naar klanten op. Knip zelf de oude pas door en gooi die weg.”

