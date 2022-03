Oekraïne-oorlog is ook een crypto-oorlog: koersen stijgen, bitcoindonaties stromen binnen

Bitcoin is in een week tijd bijna 14 procent meer waard geworden, blijkt uit cijfers van de website Coinmarketcap. Ook andere grote virtuele munten, zoals ethereum, stijgen sterk in waarde sinds Rusland buurland Oekraïne is binnengevallen. De Russische munteenheid, de roebel, verloor deze week juist meer dan 30 procent, aangevuurd door Westerse sancties.



Analisten die door persbureau Reuters geraadpleegd zijn, zagen zowel in Rusland als in Oekraïne een explosieve toename van de handel in cryptogeld na de inval. Mogelijk zien Russische burgers cryptomunten als een veiliger alternatief voor de roebel. Ook wordt gespeculeerd dat rijke Russen die geraakt (dreigen te) worden door sancties, hun toevlucht nemen tot virtuele munten.