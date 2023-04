Onderzoek: Lager BTW-tarief is niet effectief en kan beter afgeschaft worden

Over etenswaren, concertkaartjes en bezoekjes aan de kapper betalen Nederlanders nu nog het lage btw-tarief van 9 procent. Nieuw onderzoek wijst echter uit dat zo'n fiscaal voordeeltje helemaal niet doelmatig is. Snoeien of afschaffen is beter, luidt de aanbeveling.

Het konijn op de foto bij dit verhaal is misschien wel het gekste voorbeeld van hoe bijzonder ons belastingstelsel soms in elkaar zit. Stel, je gaat naar de dierenwinkel. Dan betaal je over een zak konijnenvoer 9 procent btw. Maar voor de zak caviavoer op het schap ernaast geldt het hoge tarief van 21 procent. De reden: konijnen worden in Nederland gefokt om opgegeten te worden. Cavia's niet. En daarom is konijnenvoer dus goedkoper dan caviavoer, of je Flappie nou daadwerkelijk opeet of gewoon laat rondhuppelen in een ren.

En zo zijn er in het huidige btw-systeem meer verschillen die lang niet altijd even logisch aandoen. Zo betaal je over veel boodschappen het verlaagde tarief van 9 procent, maar bijvoorbeeld tandpasta en babyluiers vallen onder het 21 procent-tarief. En heb je een loodgieter nodig, dan betaal je 'gewoon’ 21 procent over het uurloon. Maar stel dat die persoon ook isolatiemateriaal aanbrengt, dan geldt voor dat klusje weer het lagere tarief van 9 procent.

Bewuste keuze

Dat bepaalde producten en diensten te maken hebben met een lager tarief is een bewuste keuze van de overheid. Al bij de invoering van het btw-stelsel in 1969 werden er twee tarieven ingevoerd: een standaardtarief van - toen nog - 12 procent en een verlaagd tarief van 4 procent. Voeding is bijvoorbeeld van meet af aan belast met het lagere tarief. De overheid wilde zo mensen met een krappere beurs ontzien bij het boodschappen doen.

Maar in de loop der jaren kwamen er steeds meer producten en diensten bij die ook onder het lage tarief vallen. Bekend voorbeeld zijn arbeidsintensieve diensten als de kapper, fietsenmaker en kleermaker. Maar ook medicijnen, boeken, concertkaartjes, bloemen, een ritje met de bus en kraanwater vallen tegenwoordig allemaal onder het lagere tarief.

Die wildgroei had een reden. Behalve de betaalbaarheid vergroten wilde de overheid met een lager tarief ook mensen een duwtje geven om een boek te lezen, te gaan sporten of naar een museum te gaan. Soms was de gedachte om in specifieke sectoren de werkgelegenheid te vergroten (denk aan de kappersbranche) of om via het btw-tarief de woningcrisis tegen te gaan (denk aan het lagere tarief voor de isolatiespecialist).

Groente en fruit

De btw-kerstboom werd op deze manier steeds verder opgetuigd. Alleen stelde de overheid zich nooit de vraag: werkt het ook?

Volledig scherm Caviavoer wordt belast met 21 procent btw. © Getty Images

Dat was de reden dat het ministerie van Financiën vorig jaar een evaluatie naar het verlaagde btw-tarief aankondigde. Het resultaat is dinsdag naar de Tweede Kamer gestuurd en de conclusie liegt er niet om: het verlaagde btw-tarief is 'niet doelmatig', oordelen de onderzoekers van Dialogic en Significant Public.

De 50 procent rijkste Nederlanders profiteert bijvoorbeeld twee keer zoveel van de verlaagde btw dan de 50 procent die minder koopkrachtig zijn. De kosten zijn bovendien enorm: om de armste huishoudens via de btw 1 euro aan koopkrachtverlichting te bezorgen is 20 euro aan btw-verlaging nodig.

De aanbeveling van de onderzoekers luidt dan ook: om armlastige burgers en specifieke sectoren tegemoet te komen zijn efficiëntere maatregelen denkbaar dan een verlaagd btw-tarief. Denk bijvoorbeeld aan hogere toeslagen of specifieke subsidies die bijvoorbeeld de cultuursector of de sierteelt kunnen versterken. Snoeien in het aantal uitzonderingen of afschaffing is dan ook het overwegen waard, stellen de onderzoeksbureaus in hun rapport.

Of het kabinet ook iets met de aanbevelingen gaat doen is echter zeer de vraag. De discussie over een nul-tarief voor groente en fruit laat zien dat de politiek een lagere btw nog altijd als een heel goed middel ziet om wenselijk gedrag te bevorderen. De vraag of zo'n lager tarief wel de beste manier is om dat doel te bereiken wordt echter nauwelijks gesteld.

