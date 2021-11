Onwetendheid kan vrouwen tonnen aan pensioen kosten

Bijstands­moe­der Mirjam en zoon kunnen fluiten naar volledig aanvullen­de studie­beurs: ‘Om gek van te worden’

Mirjam Duijvestijn (61) is de wanhoop nabij. Samen met haar studerende zoon Ramón (17) eet ze van de alleenstaande-oudertoeslag die ze voor hem krijgt. Maar die stopt in november als Ramón 18 wordt. En naar een volledige aanvullende beurs kunnen ze vooralsnog fluiten omdat het inkomen van zijn vader wordt meegeteld. Maar die is al acht jaar uit beeld. ,,Het is om gek van te worden.”

29 oktober