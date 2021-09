Ook Bobbi Eden maakt zelf haar kleding: ‘Kwalitatief vaak beter dan wat je koopt’

Superbespaarder Maarten (30) spaart 900 euro per maand: ‘Als ik iets koop, dan is het iets wat lang meegaat’

23 september Sommige mensen kunnen enorm goed met geld omgaan. Of ze nu veel of weinig hebben, ze zijn creatief en mét resultaat. Hoe doen ze dat toch? Elke week laten we hier een superbespaarder aan het woord. Deze keer: Maarten Smit (30), voor wie zuinig leven en zuinig op het milieu zijn, hand in hand gaat.