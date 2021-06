Oranje uitdossingen minder in trek, supermarkten grote winnaars EK Voetbal

We geven dit jaar zo’n 45 miljoen euro uit aan Oranje-artikelen. Dat is fors minder dan zeven jaar geleden toen het Nederlands voetbalelftal voor het laatst meedeed aan een eindtoernooi (WK 2014) en we 70 miljoen euro aftikten voor onze uitdossingen. Dat blijkt uit onderzoek van ING.

Het Economisch Bureau van de bank kijkt bij elk EK of WK wat ‘we’ dit jaar uit willen geven aan Oranje. ,,Dit jaar zullen we noodgedwongen de wedstrijden van Oranje veelal thuis voor de buis kijken. Daardoor kunnen de uitgaven aan fan-artikelen die we anders bijvoorbeeld in de kroeg zouden gebruiken, bescheidener uitpakken’’, legt econoom Marten van Garderen van ING uit.

De bank vroeg niet alleen wat we van plan zijn om uit te geven aan merchandise, maar ook hoeveel geld volwassenen over hebben voor de EK-titel. Die vraag werd niet alleen aan Nederlanders gesteld, maar ook aan inwoners van elf andere landen die meedoen aan het toernooi. ,,Wij hebben gemiddeld 51 euro per persoon over voor de titel. Dit kampioenschap is voor Nederlanders een stuk meer waard dan in 2014. Bij het WK hadden we net geen vier tientjes over voor de eindzege. Dat is te verklaren doordat we twee toernooien aan ons voorbij moesten laten gaan en we zijn er in de tussentijd, ondanks de coronacrisis, in koopkracht op vooruitgegaan.’’

Onderaan

In vergelijking met de rest van Europa, zijn we zuinig met onze (financiële) opofferingsgezindheid. Van de twaalf landen die zijn onderzocht, bungelen we met 51 euro onderaan. ,,De Italianen hebben gemiddeld 528 euro over voor een glorieuze overwinning van hun Azzurri en staan op één. Voetbal wordt daar met nog veel meer passie beleefd dan bij ons. De Zweden staan met 266 euro op plaats twee, gevolgd door de Spanjaarden met 245 euro.’’

De juichcape van Jumbo, aangeprezen door Snollebollekes.

Meer thuiskijken in plaats van buitenshuis betekent ook dat de cafés hun gebruikelijke impuls van een eindtoernooi (grotendeels) zullen moeten missen. Niet alleen voor cafés ziet deze voetbalzomer er anders uit, ook elektronicazaken hebben naar verwachting minder extra omzet dan normaal. Dat komt mede omdat zij vanwege de verschillende lockdowns vorig jaar al extra omzet hebben gedraaid. Grote winnaars zijn -opnieuw- de supermarkten. ,,Als honderdduizenden voetbalfans niet in de cafés of op pleinen met grote schermen terecht kunnen, maar noodgedwongen thuis gaan kijken, zullen nog meer hapjes en drankjes in de supermarkt worden gekocht. Dan kan dat per wedstrijd nog eens enkele miljoenen extra omzet in het supermarktlaatje brengen”, aldus Van Garderen. ,,Bovenop de extra omzet van zo’n 10 miljoen euro per wedstrijd, die een regulier eindtoernooi nomaliter oplevert.’’

Wat is het EK ons waard?

