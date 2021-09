Ouderen voelen zich gediscrimineerd door banken: ‘Limiet werd verlaagd omdat ik 70 werd’

Er kwamen geen felicitaties van de bank voor Wilhelmien Kalter uit Zwolle, toen ze onlangs haar verjaardag vierde. ,,Ik kreeg een brief van ABN Amro waarin de bank meedeelde dat mijn limiet voor rood staan in stapjes werd verlaagd van 1400 naar 1000 euro, omdat ik 70 was geworden. Ik voelde me zo gediscrimineerd.’’

Boos ging mevrouw Kalter chatten met de bank, om te vragen waarom ze na al die jaren trouwe klant te zijn geweest nu ineens een financieel risico vormde. ,,Ik sta nooit rood en heb een goed pensioen. Ik wilde weten waarom de bank dit doet.’’

Een duidelijk antwoord kreeg ze pas na lang aandringen. ,,Uiteindelijk vertelde de bank dat je na je 70ste een grotere kans op overlijden hebt en dan kun je je schulden niet meer terugbetalen. En ze wilden me beschermen zodat ik geen schulden zou maken. Toen zakte mijn broek af.’’

Quote Opvallend is dat we sinds de zomer ineens veel van dit soort klachten binnenkrij­gen Gusta Willems, ouderenorganisatie KBO-PCOB

Meldpunt

En mevrouw Kalter is niet de enige die de vernederende ervaring had dat je blijkbaar na een bepaalde leeftijd een risicogeval bent in plaats van een gewaardeerde klant. ,,Opvallend is dat we sinds de zomer ineens veel van dit soort klachten binnenkrijgen’’, zegt Gusta Willems van ouderenorganisatie KBO-PCOB.

De ouderenbond heeft het idee dat leeftijdsdiscriminatie toeneemt. Maar hoe groot het probleem is, is onduidelijk. ,,Daarom hebben we een meldpunt geopend: Te Grijs voor Rood. Wat we horen is dat banken zich verschuilen achter hun zorgplicht. Maar dat koppelen ze aan een leeftijdsgrens en dat is schandalig.’’

Risico

Natuurlijk neemt het risico op overlijden toe als je ouder wordt, maar dat daarom de financiële risico’s voor de bank of de nabestaanden toenemen gaat er bij Willems niet in. ,,Een bank zou voor iedere klant een vermogenstoets moeten doen en kijken naar de betaalgeschiedenis van de klant. Veel ouderen hebben voldoende vermogen, zodat hun eventuele schulden ook na hun dood gewoon kunnen worden afgelost.’’

ABN Amro laat in een reactie weten dat de limiet op rood staan inderdaad wordt afgebouwd als de klant 70 wordt. In stappen wordt die limiet verlaagd tot maximaal 1000 euro op 80-jarige leeftijd. De bank wil zo voorkomen dat mensen op latere leeftijd nog problematische schulden opbouwen. Daar staat tegenover dat de bank een kwijtscheldingsregeling heeft voor schulden die mensen hebben als ze vóór hun 80ste overlijden.

De bank ontkent schuldig te zijn aan leeftijdsdiscriminatie. Leeftijd speelt alleen een rol als die relevant is, benadrukt ABN Amro. De Rabobank laat weten geen leeftijdslimiet te hebben voor rood staan, alleen een vermogenstoets.

Quote Ik kreeg van mijn creditcard­ver­strek­ker te horen dat ik na mijn 75ste geen gebruik meer kan maken van de mogelijk­heid gespreid te betalen Anonieme gedupeerde

Creditcard

De klachten van ouderen gaan niet alleen over banken, ook creditcardmaatschappijen maken zich in toenemende mate schuldig aan leeftijdsdiscriminatie, is hun ervaring. ,,Ik kreeg van mijn creditcardverstrekker te horen dat ik na mijn 75ste geen gebruik meer kan maken van de mogelijkheid gespreid te betalen. Dat is pure leeftijdsdiscriminatie’’, aldus een gedupeerde oudere die anoniem wenst te blijven.

Zo’n verbod kan vervelende consequenties hebben. ,,Ouderen gaan veel op reis. Stel nou dat je auto stuk gaat en een dure reparatie nodig is. Met je creditcard kun je dat betalen, ook als je niet het geld op je rekening hebt. Dat betaal je dan weer in termijnen terug. Maar dat kan niet meer. Je moet het geld dan op je rekening hebben staan. Dat gaat veel ouderen duperen, vrees ik.’’

Niet meer gespreid betalen

In een reactie laat ICS, het bedrijf dat de helft van de creditcards in Nederland uitgeeft, weten dat de mogelijkheid tot gespreid betalen inderdaad stopt voor iemand van 75 jaar. ,,Gespreid betalen is een vorm van doorlopend krediet en dat bieden we niet meer aan. Klanten die het hebben, houden het tot ze 75 worden. Dan stopt het, omdat we het financieel welzijn van onze klanten bewaken. We willen voorkomen dat nabestaanden met schulden achterblijven of dat mensen in de schulden raken’’, aldus ICS.

ICS benadrukt dat mensen wel gewoon de creditcard en bestedingslimiet behouden. ,,Een grote uitgave doen kan dus nog steeds. Alleen moet die schuld in 21 dagen worden afgelost in plaats van in termijnen.’’

