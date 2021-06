Paarden zijn een dure hobby, weet Daniëlle (40): ‘Vakanties kunnen niet’

Darla Bookelmann (28) uit Nijmegen is samen met haar partner trotse eigenaar van Cajenn, Simba, Chica, Skye en Flynn. Waarom vijf paarden? Zijn ze soms rijk?

Darla: ,,Zeker niet nee, was het maar waar! We hebben er vijf omdat we een kudde wilden vormen. Het is belangrijk voor paarden om binnen een groep zelf te kunnen kiezen wie hun vrienden zijn, met wie ze eten, knuffelen, liggen. Vijf is voor ons het maximaal haalbare, qua geld en tijd. We werken allebei, maar wel parttime, want er gaat veel tijd in de dieren zitten. En geld. Ongeveer 1000 euro per maand.”



,,Het kan goedkoper, maar wij hebben ervoor gekozen om een ‘equi habitat’ voor ze te maken: een stuk grond met paden en eetplekken zodat ze de hele tijd kunnen bewegen en eten, dat is essentieel voor hun gezondheid. In plaats van het suikerrijke Nederlandse gras, staan onze paarden op hooi met zo min mogelijk suikers en zo veel mogelijk variabele kruiden. Van oorsprong eten paarden steppegras, veel kruiden en takken van bepaalde bomen. Van gewoon gras krijgen ze welvaartsziekten. Aan dit speciale hooi zijn we één keer per drie weken 350 euro kwijt, maar dat is het ons waard. Anders hebben we ook weer hogere dierenartskosten én een boel zorgen om hun gezondheid.”



Op vakantie gaan, geld sparen, het kan allemaal niet voor Darla. ,,We shoppen ook aanbiedingen en dragen tweedehandskleding. Financieel is het zwaar, we maken ons er ook wel eens zorgen om maar het komt altijd wel weer goed. Er zijn momenten waarop ik twijfel: waar ben ik aan begonnen? Maar dan ben ik weer bij ze en krijg ik zoveel terug, liefde, rust, en ook het buiten zijn. Paarden oordelen niet, stellen geen vragen. Je mag zijn wie je bent. Als ik bij ze ben, weet ik weer helemaal waarvoor we het doen.”