‘Partners hebben vaak geen idee, ze weten niet dat ze het nabestaandenpensioen opgeven’

Sponsors Zonder miljoenen van deze zes Nederland­se bedrijven wordt in Zandvoort niet geracet

3 september Zonder lokale sponsors was er dit weekend geen race in Zandvoort geweest. Zes Nederlandse familiebedrijven hebben een miljoenengat op de begroting gedicht waardoor de race mogelijk werd. ,,Het evenement is alleen zonder subsidie gelukt, omdat er alsnog eigen partners konden komen.”