Paulien (28) reist bijna gratis: kamperen in de tuin en werken in ruil voor overnachting

Heb je ook mindere ervaringen gehad?

,,Ik sliep met een vriendin in een vies huis in Glasgow. De afwas stond metershoog opgestapeld, overal lagen geopende blikjes kattenvoer en de katten liepen over het aanrecht. Een van die katten krabde het gezicht van mijn vriendin zelfs open. Het was een avontuur, maar ik zou niet naar die plek teruggaan haha.”



,,Zelf ontvang ik ook couchsurfers, omdat ik graag anderen help. Ik heb één keer een vervelende ervaring gehad met een man die steeds te dichtbij kwam zitten. Ik heb hem er de volgende ochtend meteen uitgezet.”



Couchsurf je ook alleen?

,,Zeker. Ik reis veel alleen en vind couchsurfen gezellig. Anders zit ik in mijn eentje op een hotelkamer. Ik slaap meestal bij iets oudere mensen, een stel of een vrouw alleen. Om het veilig te houden lees ik de reviews op couchsurf-websites en weet altijd iemand waar ik ben. Couchsurfen voelt misschien gek omdat we geleerd hebben ‘niet met vreemde mensen mee te gaan’, maar mensen zijn juist zo behulpzaam.”



Hoe heb je in coronatijd goedkoop vakantie gevierd?

,,Ik wilde niet couchsurfen want dat past niet binnen de regels, dus wandelde ik afgelopen zomer met mijn tentje door Nederland. Ik ging naar Limburg en Friesland en belde aan bij mensen met de vraag of ik in de tuin mocht kamperen.”



,,Eén keer kreeg ik ‘nee’ te horen, maar de meeste mensen vonden het prima. Soms kwamen ze zelfs avondeten of ontbijt met verse croissantjes brengen. Het was ver uit mijn comfortzone om zomaar ergens aan te bellen, maar mijn vakantie was op deze manier veel leuker en goedkoper!”