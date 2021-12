Platenfabrieken kunnen de vraag niet aan, prijs voor grammofoonplaat schiet omhoog

Eigenaar Jurgen de Waart van platenzaak Velvet Music in Delft moet zelf ook nog wennen aan het prijskaartje. De vinyl-versie van het nieuwe album van Adele staat bij bij hem - net als bij de concurrentie - voor 39,99 euro in de schappen. ,,Als de plaat een jaar geleden zou zijn uitgekomen, was hij vast een stuk lager geweest in prijs”, zegt hij. ,,Het gaat zo goed in de platenhandel dat fabrikanten de vraag niet bij kunnen houden. Dat leidt tot schaarste en tot hoge prijzen. Soms zijn titels gewoonweg niet leverbaar.”