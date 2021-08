Platenverzamelaars en popfans: ‘225 euro voor een ontmoeting van 30 seconden’

Anika Rooke (38) is 25 jaar fan van de Amerikaanse boyband de Backstreet Boys: ‘Zij zijn er onvoorwaardelijk voor me’

Er gaat geen dag voorbij dat Anika Rooke, schrijver uit Lelystad, niet aan de Backstreet Boys denkt. Al 25 jaar is ze groot fan van de Amerikaanse boyband, zegt ze enthousiast. ,,Ik ben nog net zo hysterisch over ze als toen ik een tiener was. Het enige verschil is dat mijn verzameling inmiddels flink is gegroeid.”

Als meisje van 13 komt Anika voor het eerst in aanraking met de muziek van de Backstreet Boys. ,,Muziekzender TMF en MTV speelden videoclips van ze af en ze kwamen vaak op de radio. De bandleden waren bijna even oud en je groeit samen op. Het leuke is dat ze nog steeds muziek maken. Inmiddels werken ze aan hun elfde album.” Ze heeft sinds 1999 geen concert in Nederland gemist en de bandleden meerdere keren ontmoet. ,,Ik betaalde 225 euro voor een meet & greet van 30 seconden. Dat is twee keer knipperen en dan is het voorbij, maar het is het zo waard.”

Quote Hij vindt het wel leuk voor mij, maar is wel blij dat ze niet elke maand in het land zijn. Dat zou niet goed zijn voor onze bankreke­ning

Platinum plaat voor 350 euro

Anika begon haar verzameling met een single en kocht vervolgens hun debuutalbum. Inmiddels heeft ze duizenden items in bezit, inclusief foto’s van allerlei optredens. Haar pronkstuk is een platinum plaat van het album Backstreet’s Back uit 1997, online gekocht voor 350 euro. ,,Ik heb van sommige platen wel zes versies. Vaak is er net weer iets anders, waardoor ik het toch graag wil hebben.”

Naast het verzamelen van de muziek spaart ze onder andere handtekeningen, posters, T-shirts en boeken. ,,De Backstreet Boys-fan heeft haar studeerkamer in huis helemaal volhangen met de verzamelde stukken. Eerder stond ook haar slaapkamer vol, maar daar trok haar man een grens. ,,‘Ik kan die koppen niet meer zien’, zei hij. Hij vindt het wel leuk voor mij, maar is wel blij dat ze niet elke maand in het land zijn. Dat zou niet goed zijn voor onze bankrekening.”

Volledig scherm

Tony Verheij (49) verzamelt alles van Queen: ,,Als ik een miljoen zou hebben, kocht ik nog veel meer items van Queen.”

Tony Verheij, liefdescoach uit Hengelo, is idolaat van Queen en de overleden frontman Freddie Mercury. ,,Veel mensen kennen mij als Queenfan Tony. Ik heb als jochie mijn ticket moeten verkopen, omdat Tsjernobyl ontplofte en het ons werd verboden om naar het concert in Boedapest af te reizen. Hierdoor heb ik Freddie helaas nooit live zien optreden.”

Quote Uiteinde­lijk heb ik zijn jas en cd-set mogen kopen. Voor 6000 pond, omgerekend ruim 7000 euro Tony Verheij

De Hengeloër spaart alles van Queen: concertkaartjes, foto’s, kledingstukken, cassettebandjes en platen. Veel daarvan haalt hij van het internet of koopt hij tijdens een Queen-conventie. Tijdens een conventie ontmoette hij Jim Hutton, partner van Freddie Mercury. Ze raakten bevriend en via hem krijgt hij de mogelijkheid spullen te kopen uit het persoonlijke archief van Freddie. ,,Uiteindelijk heb ik zijn jas en cd-set mogen kopen. Voor 6000 pond, omgerekend ruim 7000 euro. Op beurzen zie ik dat zijn jassen worden aangeboden voor 25.000 euro. Ik heb een koopje gedaan, denk ik dan.’’

Veel van de verzamelde spullen bewaart hij in een opslag. ,,Ik heb veel gesigneerde items van Freddie, Brian, Roger en John. Nadat Freddie overleed bleven Brian en Roger actief, maar trok John zich terug. Ik blijf dromen hem nog te ontmoeten.” Een bijzonder moment voor de Queenfan was dat hij tijdens de Top 2000 mocht spreken naast Matthijs van Nieuwkerk over de terugkeer van Bohemian Rhapsody op nummer 1. Voor Tony blijft het verzamelen leuk. ,,Als ik een miljoen zou hebben, kocht ik nog veel meer items van Queen. Gelukkig is het luisteren gratis en geniet ik daar ook erg van.”

Volledig scherm Nathan met Musical Youth toetsenist Michael Grant.

Nathan Veenstra (48) met Musical Youth toetsenist Michael Grant. ,,Ik heb inmiddels meer items verzameld, dan de bandleden zelf.”

De 48-jarige Nathan Veenstra, websiteverbeteraar uit Apeldoorn, is al dertig jaar groot fan van de Britse reggaegroep Musical Youth. ,,Het was mijn eerste kennismaking met popmuziek en zo werden zij mijn eerste idolen. Dat vergeet je niet zomaar.” De band had één grote wereldhit in 1982: Pass the Dutchie, maar bleef muziek maken tot ze uit elkaar gingen een paar jaar later.

Gedurende de jaren heeft Nathan veel verschillende versies van platen en cd’s verzameld. Zelfs meer dan de bandleden zelf, vertelt hij. ,,Ik was een keer op eBay tegen zanger Dennis Seaton aan het opbieden voor een gesigneerde plaat. Ik won uiteindelijk de bieding van hem. Dat ik tegen Dennis aan het bieden was wist ik vrij snel. Ik had toen al contact met hem. Hij vertelde dat de bandleden destijds niet eens hun eigen platen kregen van de platenmaatschappij. Die moesten ze zelf kopen.”

Quote Ik heb minimaal twee exemplaren van elke plaat en cd. Ik wil niet het risico lopen dat ooit iets kapotgaat en ik het niet meer kan luisteren Nathan Veenstra

De bandleden met wie hij nu contact heeft noemen hem hun ‘number one fan’. Van alle platen en cd’s die hij spaart zijn er minimaal twee exemplaren. ,,Ik wil niet het risico lopen dat ooit iets kapotgaat en ik het niet meer kan luisteren.” De Apeldoorner is behoorlijk trots op zijn verzameling. ,,Ik heb toch wel zo’n negentig exemplaren van een relatief onbekend groepje. Mijn taak is om ze te laten weten dat er nog mensen zijn die van hun muziek genieten.”

