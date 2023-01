Prijzen in de supermarkt stijgen door, maar moeilijk te voorspellen hoe hoog ze worden

Collectief verzeker­den kunnen fors besparen op zorgpolis

Wie collectief verzekerd is met zijn basisverzekering doet er goed aan zich de komende dagen nog even te verdiepen in de zorgpolis. Vanaf 1 januari vervalt de groepskorting en wie blijft zitten bij zijn ‘oude’ verzekeraar, betaalt helemaal de hoofdprijs. Independer rekende uit dat collectief verzekerden met alleen een basisverzekering 100 miljoen euro laten liggen als ze niet in actie komen.

28 december