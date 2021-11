Quote 500: nooit eerder telde Nederland zoveel miljardairs

Vandaag verschijnt de 25ste editie van de Quote 500, het jaarlijkse uithangbord van het blad dat in 1996 begon met toen nog de Quote 100. In die lijst vonden we voetballers als Ruud Gullit, Ronald Koeman en Marco van Basten terug. Een kwarteeuw later ontbreken de grote voetbalnamen. Wie nu wil toetreden tot het gezelschap van rijkste landgenoten, moet minimaal 110 miljoen euro netto meebrengen. ,,In 1996 was de ondergrens van 20 miljoen gulden al voldoende om te worden genoemd. De enige sporter die nu een beetje in de buurt van de 110 miljoen komt, is Max Verstappen’’, vertelt Tom Wouda, samensteller van de Quote 500.

De nummer 1 is opnieuw Charlene de Carvalho-Heineken (67), de mediaschuwe erfgename van het bierimperium. Vorig jaar verloor ze door de coronacrisis maar liefst 2 miljard, maar de schade is deels ingehaald. Het vermogen van de dochter van Freddy Heineken steeg met 11,6 procent tot 13,5 miljard. Op nummer 2, op gepaste afstand, staat een nieuwkomer in de top 5: projectontwikkelaar Remon Vos (51). De oprichter van vastgoedbedrijf CTP bouwt massaal in Oost-Europa en dat legt hem geen windeieren. Geschat vermogen: 5,7 miljard, een stijging van maar liefst 216,7 procent in vergelijking met 2020. Op 3 en 4 staan bekende namen: Randstad-oprichter Frits Goldschmeding (5,6 miljard) en de zussen Gérita en Inge Wessels van bouwbedrijf VolkersWessel (4,3 miljard). Nummer 5 is Ralph Sonnenberg, de Luxaflex-miljardair van Hunter Douglas (3,6 miljard).

Adyen

Opvallend: bij de eerste elf op de lijst staan vier mannen die rijk zijn geworden met het betaalbedrijf Adyen, met de hoogste notering voor Arnout Schuijff (7, met 3,5 miljard). Andere bekende miljardairs in de top 45: Karel van Eerd (Jumbo), John de Mol, Joop van den Ende, Marcel Boekhoorn, Pieter Zwart (Coolblue) en Jitse Groen (Thuisbezorgd.nl).

Chef Quote 500 Tom Wouda merkt op dat het vermogen van met name de tech- en vastgoedjongens enorm is gegroeid. ,,Daar zitten de grootverdieners. Deze sectoren hadden het afgelopen jaar geen last van coronamaatregelen, vaak het tegenovergestelde. We hadden nooit eerder zoveel rijke mensen in Nederland. De opvallendste verandering in de afgelopen 25 jaar zit in de snelheid waarmee die vermogens worden vergaard. Een fortuin is tegenwoordig soms al binnen een paar jaar verdiend. Zo kunnen we onder de miljardairs zelfs drie dertigers verwelkomen: Adriaan Mol, Robert Vis en Ali Niknam. Goed nieuws voor hen, maar je ziet ook dat de kloof tussen rijk en arm in rap tempo groter wordt.’’

Feestelijke cover van de 25e editie van de Quote 500.

In de beginjaren weigerden veel ‘Quote 500-leden’ informatie te delen met de redactie, maar die situatie is volgens Wouda veranderd. ,,De meesten werken nu wel mee. Vaak krijgen we informatie off the record, maar dan weten we wel dat het klopt. Sommigen bellen ons zelf met de mededeling dat we ze zijn vergeten, maar meestal loopt het dan wel los.’’

Belangrijk

Volgens Wouda is het zeker door de snelle groei van het geld belangrijk de lijst te blijven maken. ,,Deze mensen hebben veel macht door hun vermogenspositie. Wat doen ze met hun geld en wat merkt de maatschappij ervan? Dat moeten we in kaart blijven brengen.’’

Wat de Quote-redactie al jaren opvalt: er staan wederom weinig vrouwen in de lijst en vrouwen die op eigen kracht rijk zijn geworden, zijn al helemaal ver te zoeken. Wouda: ,,Natuurlijk zijn er dames rijk geworden door bloedbanden of vererving – alleen al in de top 5 tellen we er drie – maar selfmade women zijn al jaren een zeldzaamheid. Des te gelukkiger stemt het ons dat Yvonne Swaans haar rentree maakt. Samen met echtgenoot Richard Westerhuis investeerde ze met succes in verzekeringen en vastgoed. Ze staan op positie 269, met een vermogen van 250 miljoen.’’