Quote: oprichter betalingverwerker Mollie rijkste jonge selfmade miljonair

Oprichter Adriaan Mol van betalingsverwerker Mollie is dit jaar de rijkste jonge selfmade miljonair, volgens tijdschrift Quote . Dat blad schat het vermogen van de 38-jarige Mol op 3,5 miljard euro, vijf keer zoveel als in 2021. Dat kwam vooral omdat Mollie vorig jaar met een investeringsronde veel meer waard werd.

Robert Vis van MessageBird was vorig jaar nog de nummer één, maar staat nu tweede. Hoewel hij zijn vermogen met 8,3 procent zag groeien tot 1,3 miljard euro, is het verschil met Mol groot. De 32-jarige Job van der Voort is op de derde plaats de grootste stijger met een vermogen van 675 miljoen, haast zeventien keer zo veel als vorig jaar. Van der Voort is oprichter van Remote.com, een start-up die bedrijven helpt personeel aan te nemen in landen waar ze zelf niet aanwezig zijn.

De toenemende interesse in cryptovaluta heeft verder zijn weerslag op de lijst. Zo is Tim Baardse, een van de drie oprichters van cryptobeurs Bitvavo, op de vijfde plaats de hoogste binnenkomer met een geschat vermogen van 150 miljoen euro.

In de hele lijst staan slechts drie vrouwen. TV-presentatrice, actrice en modeontwerpster Nikkie Plessen (nummer 47) en model Doutzen Kroes (nummer 46) hebben allebei een vermogen van 28 miljoen, schatte Quote. Sharon Hilgers van sieradenmerk My Jewellery is met een geschat vermogen van 45 miljoen euro de nummer 29 op de lijst.

Dj's hadden last van coronatijd

Verschillende dj’s als Martin Garrix, Afrojack en Hardwell hadden last van de coronatijd waarin optreden moeilijk was. Vlogger Kwebbelkop kwam nieuw de lijst in op de 91e plaats met een geschat vermogen van 14 miljoen euro.

Om in de lijst te komen hebben mensen een vermogen van minimaal 13 miljoen euro nodig. Dat moeten ze zelf hebben verdiend en bovendien mogen ze niet ouder zijn dan 39 jaar. Bunq-oprichter Ali Niknam verdween bijvoorbeeld uit de lijst omdat hij 40 werd.