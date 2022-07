Rabobank: Geen negatieve rente meer over saldo boven 100.000 euro

In juni kondigde Rabobank aan de negatieve creditrente per 1 augustus te verlagen naar 0,25 procent negatief. Maar de negatieve rente verdwijnt nu dus helemaal. Topman Wiebe Draijer zegt blij te zijn dat de bank eerder dan verwacht kan stoppen met de negatieve rente. ,,We vinden een negatieve rente een onwenselijk verschijnsel voor onze klanten en voor de economie als geheel. Het financiële systeem is niet ingericht op een situatie waarin rentes langdurig negatief zijn", aldus de topbankier.

100.000 euro

Torenhoge inflatie

De Europese Centrale Bank zet met de 0,5 procentpunt renteverhoging - de eerste renteverhoging in elf jaar tijd - een eerste voorzichtige stap in de strijd tegen inflatie. Vorige maand werd al aangekondigd te stoppen met het opkopen van staatsleningen van eurolanden. Dit was, samen met de lage rente, een instrument om de economische groei aan te jagen.



Die economische groei leidt nu echter tot een torenhoge inflatie. Een hogere rente maakt lenen duurder. Bedrijven zullen minder lenen om te investeren, consumenten lenen minder om te consumeren. Dat zorgt voor minder vraag en minder vraag leidt tot lagere prijzen, dus minder inflatie. Analisten verwachten dit jaar nog één of twee rentestappen, maar of de ECB dit doet valt nog te bezien.



Economen twijfelen eveneens of de Europese Centrale Bank de rente verder opvoert. De economie lijkt op de rand van een recessie te balanceren. Een hoge rente werkt dan niet in het voordeel. Europa heeft, door de sancties tegen Rusland en daarmee samenhangende gasleveranties, niet alleen te maken met torenhoge energieprijzen, maar de renteverhogingen zorgen ook voor onrust op de financiële markten.