Rebecca doet maximaal voor 80 euro in de maand haar boodschappen: ‘Vriezer die altijd vol zit’

Uitgaven per maand:

Huur: 950 euro

Gas/water/licht: 73 euro

Internet en televisie: 45 euro

Verzekeringen: 140,94 euro, het eigen risico per jaar voor de zorgverzekering is 385 euro, per maand leg ik hiervoor 33 euro opzij.

Boodschappen: 80 euro maximaal, vaak rond de 40 a 50 euro

Sporten: 0 euro, wielrennen en thuis sporten.

Kleding: Ik zet 30 euro opzij, maar koop niet heel vaak iets nieuws.

Vervoer: Verschilt per maand. Ik doe veel op de fiets. En kijk per maand of een abonnement bij de NS rendabel is.

Horeca en uitjes: Budget is 70 euro, maar dat maak ik eigenlijk nooit op.

Vakanties: 0 euro

Abonnementen: 17,83 euro, telefoon, ANWB en woningbouw. Netflix deel ik met familie.

Sparen/beleggen: Omdat ik budgetteer en altijd overhoud, spaar ik tussen de 50 en 150 euro per maand. Daarnaast leg ik elke maand 180 euro in op mijn beleggingsrekening en spaar ik vanuit mijn bedrijf 50 euro per maand voor mijn pensioen.