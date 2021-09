Rebecca geeft haar hele salaris uit aan paarden: ‘Ik wil niet eens weten hoeveel het kost’

Dure hobbySporten, verzamelen of creatief bezig zijn: hobby’s hebben we allemaal. Maar sommige mensen geven daar een stuk meer aan uit dan anderen. Wij vragen iedere week iemand naar zijn of haar dure hobby. Deze week: Rebecca Blokzijl (49) geeft maandelijks zo’n 3000 euro uit aan paardrijden.

Hoe is dat begonnen?

,,Ik rijd van jongs af aan paard en ben weer begonnen toen mijn dochter startte met paardrijden. Ik motiveerde haar nooit om naar een paard te kijken, want ik weet hoe duur de sport is. Maar zij was er meteen gek op. Ik hoopte dat het over zou gaan, maar een dag nadat ze 7 werd, zat ze op een pony. Ik rijd hobby-matig, maar mijn dochter (nu 13) wil professioneel de sport in.”

Jullie hebben allebei een paard: hoeveel kost dat?

,,Mijn paard kon ik jaren geleden voor 3200 euro kopen. Nu kost een paard minstens 15.000 euro. En dan komt het nog. Twee paarden stallen kost 1000 euro in de maand. Trainingskosten voor mijn dochter zijn ook 1000 euro per maand. Ze traint met een springruiter, heeft speciale training voor zit en houding en een personal trainer voor balans en core-stability. Ook gaat ze iedere vakantie op trainingsweekend: daar ben ik 500 euro aan kwijt met reiskosten en overnachtingen.”

,,Ook haar pony traint: 200 euro per maand voor aquatraining in een waterbak. Dan zijn er wedstrijden: een startpas kost 90 euro per jaar en voor iedere proef betaal je 10 euro. Het levert niets op: mijn dochter won bij het Nederlands Kampioenschap een tientje.”

Quote Ik wil niet eens weten hoeveel het kost. Want er komen nog dierenarts­kos­ten bij Rebecca Blokzijl (49)

En kleding?

,,Wedstrijdrijlaarzen kosten 1500 euro. Een goed wedstrijdjasje 200 euro. Verder rijden mijn dochter en ik zo’n vijf keer per week, dus we hebben vijf rijbroeken van 120 euro per stuk. Rijkleding kun je bij Decathlon of Action kopen, maar dan kun je het na drie keer wassen niet meer aan.”

,,Het paard moet ook aangekleed. Onze paarden hebben 1000 euro aan dekens, daar doen ze vijf jaar mee. Een zadel kost 5000 euro. Dat gaat gelukkig een paardenleven mee.”

Flink wat kosten, hè?

,,Ik wil niet eens weten hoeveel het kost. Want er komen nog dierenartskosten bij. Mijn paard is net met pensioen en mankeerde steeds meer. Ik betaalde 4500 euro voor een operatie voor koliek en 1500 euro voor een bloedvergifting.”

Quote Mijn man vindt het weleens een dure hobby, maar hij heeft liever dat mijn dochter op de manege rondloopt dan dat ze achter de computer zit Rebecca Blokzijl (49)

Hoe betaal je dit?

,,Ik ben zzp’er en werk als socialmedia-adviseur. Daardoor deel ik mijn tijd zelf in en kan ik veel bij de paarden zijn. Mijn salaris – en soms een deel van dat van mijn man – gaat naar de paarden. Wij krijgen onze trailer en een gedeelte van de kleding en training van mijn dochter gesponsord, omdat ik vlog. Anders konden we dit niet betalen.”

,,Vroeger gingen we skiën en op zomervakantie. Dat kan niet meer, maar ik heb daar geen moeite mee. Wij gaan iedere dag naar de manege: dat geeft vakantiegevoel. Mijn man vindt het weleens een dure hobby, maar hij heeft honderdduizend keer liever dat mijn dochter op de manege rondloopt dan dat ze achter de computer zit.”

Hoe reageert je omgeving?

,,Familie snapt het niet altijd. We kunnen nooit een hele dag langskomen, omdat we naar de paarden moeten. Ik ben er vrienden door kwijtgeraakt, maar dat is niet erg. Zij praten over met hun caravan naar Italië in de zomer, ik moet daar niet aan denken.”

Wat maakt paarden zo bijzonder?

,,Paarden zijn je psycholoog, fysiotherapeut en beste vriend. Je kunt een enorme band met een paard opbouwen. Het is bijzonder om dit bij mijn dochter te zien. Mijn zoon handbalde en zijn team ging ‘samen’ winnen. Maar dat is een fractie van wat je voelt als je met een paard wint. Op dat gevoel kun je een leven lang teren.”

Wil je op de hoogte blijven van handige tips om met je geld om te gaan en geïnspireerd raken hoe anderen hun financiën regelen? Volg ons dan op Facebook en Twitter!

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk hier al onze video’s over de economie: