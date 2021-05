Reisbranche verwacht run op lastminutes, maar op stuntprijzen hoeven we niet te rekenen

Kristel van K3 groeide arm op: 'Heb heel vaak pasta met suiker gegeten vroeger’

26 april De euforie van een gevulde koelkast, pasta met bruine suiker als avondeten of de constante stress van rekeningen. Voormalig K3-zangeres Kristel Verbeke (45) weet als geen ander hoe het is om in armoede op te groeien, want ze maakte het zelf mee.