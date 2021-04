Reisvouchers bijna verlopen, wat nu? 'Als je maar boekt binnen jaar na afgifte’

Hoewel reizen er tot 15 mei niet in zit, is een vakantie boeken voor de zomer van 2021 geen enkel probleem, als we de campagne Just book it van koepelorganisatie ANVR mogen geloven. Wie nog een reisvoucher met SGR-garantie heeft, kan die daarvoor gebruiken. Maar wat als je straks weer niet weg kan, omdat op je bestemming code oranje is afgekondigd? Je voucher was immers maar een jaar geldig. Ben je dan alsnog je geld kwijt?

„84 procent van de Nederlanders pakt het liefst nu nog zijn koffers om op vakantie te gaan”, zo vertelt Mirjam Dresmé van ANVR. En volgens haar kunnen ze dat ook met een gerust hart doen. Ook met een voucher. „Reizigers die nog een voucher hebben omdat ze vorig jaar een vakantie moesten annuleren, kunnen die gebruiken om een vakantie voor dit jaar te boeken, zelfs al zou een deel van de wereld weer op slot gaan deze zomer. Dan kunnen reizigers omboeken of annuleren en hun geld terugvragen. Tenminste, als ze hebben geboekt bij een ANVR/SGR-deelnemer.”

Want er zijn ook nog andere vouchers in omloop, bijvoorbeeld van vakantieparken of voor losse vliegtickets. Hiervoor kunnen andere voorwaarden gelden. Kijk daarom altijd of een voucher onder de garantieregeling van de SGR of een ander garantiefonds valt.

Boeken binnen een jaar

Rond de SGR-vouchers doen zich nu twee situaties voor, legt Dresmé uit. Er zijn mensen die hun voucher nog niet hebben omgezet in een boeking, en mensen die dat wel hebben gedaan voor vakanties na 15 mei 2021. „Wat de geldigheid betreft: iemand met een voucher uit juli 2020 heeft tot juli 2021 om te boeken. Je hoeft dus niet weg vóór juli, als je maar boekt binnen een jaar na afgifte.”

Om de duizenden reizigers die niet op vakantie konden hun betaalde reissom terug te kunnen betalen, is met een lening van de overheid het voucherfonds opgericht. Niet wetende dat de wereld zó lang op slot zou gaan, werden vouchers afgegeven met een geldigheid van een jaar. Die termijn is inmiddels verlengd met vier maanden en er is een start gemaakt met het terugbetalen aan consumenten. Die operatie is nu in volle gang.

Quote Er zijn tienduizen­den boekingen geannu­leerd, dus terugbeta­len is een giganti­sche operatie Mirjam Dresmé, ANVR

„Mensen die hun voucher niet binnen een jaar kunnen of willen omzetten in een boeking, krijgen hun geld terug.” zegt Dresmé. „De reisorganisatie van wie ze de reisvoucher hebben ontvangen, neemt hiervoor contact met hen op en regelt de terugbetaling. Is je voucher verlopen en heb je nog niets gehoord, dan kun je hem claimen bij ‘claim je voucher’ op sgr.nl.” Ze vraagt consumenten wel geduld te hebben. „Er zijn tienduizenden boekingen geannuleerd, je kunt je voorstellen dat dit een gigantische operatie is.”

„Dan zijn er ook mensen die met hun voucher een nieuwe vakantie boeken. Wordt in het land van je bestemming onverhoopt code oranje afgekondigd waardoor je weer niet kunt vertrekken, dan annuleert de touroperator je boeking. Je krijgt dan geen reisvoucher met SGR-garantie meer, want die worden niet meer uitgegeven. Dan heb je twee opties: je boekt in overleg met je reisorganisatie je vakantie om naar een andere periode of bestemming of je annuleert en krijgt binnen veertien dagen je geld terug.”

Meldpunt voor verlopen vouchers

De Consumentenbond opende in maart een meldpunt voor verlopen vouchers. Daar zijn tot nu toe 1151 meldingen binnengekomen. Babs van der Staak van de Consumentenbond adviseert mensen met een SGR-voucher die nog geen geld hebben teruggekregen én nog niks van hun reisorganisatie hebben gehoord, om zelf actie te ondernemen door zich binnen vier maanden na het verlopen van hun voucher te registreren bij het online ‘Claim je voucher’-loket.

Heeft zij tips voor mensen die dit jaar op vakantie willen? „Op dit moment is niet duidelijk wat er straks mogelijk is en welke landen toegankelijk zijn en welke niet. Ons advies is daarom: als je wilt boeken, bouw dan zoveel mogelijk zekerheden in en kijk goed naar de boekingsvoorwaarden. Organisaties adverteren nu met ‘flexibele reisvoorwaarden in verband met corona’. Maar als je maar 50 procent van je geld terugkrijgt als je een maand voor vertrek annuleert, hoe flexibel ben je dan?”

Quote Een reisorgani­sa­tie heeft de verantwoor­de­lijk­heid je terug te halen als het onveilig wordt in je vakantie­land Babs van der Staak, Consumentenbond

„Wij kregen het afgelopen jaar veel klachten over vliegtickets die geboekt zijn via ticketwebsites. Die sites waren maandenlang moeilijk bereikbaar. Ook blijkt het lastiger om je geld terug te krijgen dan wanneer je direct bij de luchtvaartmaatschappij boekt”, aldus Van der Staak. Er waren onder meer klachten over Cheaptickets en Vliegwinkel.nl. „Ticketwebsites kunnen handig zijn als een reis uit meerdere vluchten van verschillende maatschappijen bestaat. Maar als een luchtvaartmaatschappij uit Azië een vlucht annuleert en hij valt niet onder de EU-wetgeving, kunnen ticketwebsites weinig voor je doen.”

Van der Staak adviseert ook een pakketreis te boeken in plaats van losse onderdelen bij verschillende organisaties. „Dat biedt meer zekerheden. Als de aanbieder de reis annuleert, heb je recht op geld terug binnen veertien dagen. Ook heeft de reisorganisatie de verantwoordelijkheid je terug te halen als het onveilig wordt in je vakantieland.”

„Verder: betaal met je creditcard. Krijg je een voucher en wil je die niet, dan kan de creditcardmaatschappij – onder voorwaarden – binnen een jaar de betaling terugdraaien.”

