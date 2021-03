René bouwde zelf een sauna in de tuin: ‘Kost 50 cent aan stroom voor twee uurtjes gebruik’

Geld & Geluk Gerard: ‘Ons eerste huis kostte 45 jaar geleden 18.000 gulden, daarvoor koop je nu niet eens een auto’

22 februari In deze rubriek vragen we lezers naar hun relatie tussen Geld en Geluk. Gerda en Gerard sparen geld uit nu Gerda niet kan winkelen en is gestopt met roken.