Ricardo kan van ‘genoegdoening’ Belastingdienst nog niet eens het eerste studiejaar betalen

Vijfjespro­bleem! Nu we weer contant betalen zijn de 5 eu­ro-brief­jes schaars: ‘We krijgen regelmatig klachten’

14 juni Het is een gewild biljet, maar komt zelden of nooit uit de pinautomaat: het vijfje. Winkeliers hebben last van het ‘vijfjesprobleem’, nu mensen volgens hen weer meer contant gaan betalen en De Nederlandsche Bank krijgt er sinds dit voorjaar klachten over. ,,Veel mensen komen met 50 euro.”