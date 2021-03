Robin (42) betaalde de huur van donaties: ‘Eten haalden we uit afvalbakken’

geldloos levenIn deze verhalenreeks vertellen mensen die het uitprobeerden - of het nog steeds doen - hoe het is om te leven zonder geld. Wat doet het met je als je geldloos door het leven gaat? Robin Stokrom (42) is initiatiefnemer van Geldloos.nl, een website die mensen ideeën geeft over hoe zij een leven zonder of met weinig geld kunnen vormgeven. Zelf leefde hij ook een tijd zonder geld.

Quote Een Nederlands echtpaar nam me mee naar hun huis in Zuid-Frank­rijk Robin Stokrom (42) Op zijn website publiceert hij verhalen over mensen die geldloos leven. Zijn eigen geldloze bestaan begon voor Robin tien jaar geleden, tijdens een reis door Portugal. ,,Ik reisde al met weinig maar toen ik door omstandigheden zonder bankpasje of iets kwam te zitten, werd het een geldloze reis. Daar heb ik toen mijn missie van gemaakt.”

Eten kreeg hij door bij restaurants zijn verhaal te doen. De ene keer kreeg hij een bakje mee, de andere keer kon hij aanschuiven voor een volledige maaltijd.

Maar nog vaker werd hij gevoed door mensen die hij op zijn weg tegenkwam. ,,Liften is een makkelijke manier om contact te leggen, want je praat natuurlijk met elkaar tijdens de rit. Een keer, in de Pyreneeën, kwam ik bij een Nederlands echtpaar in de auto die mij meenam naar hun huis in Zuid-Frankrijk. Daar aten we en bleef ik een nachtje logeren. De dag erna zetten zij me weer af bij de snelweg zodat ik mijn weg kon vervolgen - supergastvrij.”

Huur betalen met donaties

Na een paar maanden liftte hij weer terug naar Nederland, maar het geldloos leven besloot hij voort te zetten. ,,Ik had altijd veel gasten in huis, via online gastvrijheidsnetwerken, zoals Couchsurfing en Warmshowers. Dat zijn platforms waarop reizigers onderdak kunnen vinden bij andere reizigers. Niet iedereen beseft het misschien, maar er bestaat best een grote groep mensen die permanent reist. Zij hebben ook de behoefte om af en toe ergens thuis te komen. Mijn huis was zo’n plek. Dat werd een soort leefgemeenschap van soms zes, soms wel zestien mensen.”

De huur werd betaald uit donaties, de bewoners maakten deel uit van een ruilnetwerk, en shopten bij weggeefwinkels. ,,Eten haalden we uit afvalbakken bij de markt of supermarkt. Je wilt niet weten hoe groot het overschot is van uitstekend eetbare producten dat daar dagelijks in wordt geloosd. In het begin heb je altijd een beetje schroom omdat het ‘afval’ is, maar daar moet je je overheen zetten. Het lag een uur daarvoor nog te koop bij een kraampje en wordt alleen maar weggegooid, omdat het de volgende dag niet meer vers is.”

Zonder geld leven ging hem prima af, maar toen hij vader werd, besloot Robin toch een punt te zetten achter zijn geldloze bestaan. ,,Zonder geld leven kan alleen met een speciale inspanning en ik wilde prioriteit geven aan vader zijn. Daarom stopte ik met die levensstijl.” Dat betekende ook het einde van zijn zelf gestarte leefgemeenschap. ,,Het was mijn huis, dus iedereen is weggegaan. Het project hield op.”

‘Moeite met de supermarkt’

Inmiddels leeft Robin alweer ruim acht jaar mét geld. Van geld naar geen geld was niet makkelijk, maar ook deze omschakeling was pittig. ,,Vrijwillig werken voelt gewoon vrijer, anders. Ik begon met een baantje als postbezorger en legde me daarna toe op een baan als zelfstandig web-ontwikkelaar om de vrijheid waaraan ik gewend was geraakt, enigszins te kunnen behouden. En in het begin had ik moeite met de supermarkt. Ik was daar al zo lang niet binnen geweest en vond het stressvol. Je moet weten wat je nodig hebt, er is veel lawaai, licht. Heftig.”

Quote Het dubbele is: het kan niet als iedereen het doet Robin Stokrom (42) Zijn uitgavenpatroon is wel blijvend veranderd sinds zijn geldloze periode. Recyclen en ruilen is voor Robin normaal geworden. ,,Als ik iets nodig heb, vraag ik mezelf eerst af: hoe kan ik hieraan komen? Noem het consuminderen. Het is niet meer zo extreem als eerst, maar het gaat bij mij vooral om de mate waarin je afhankelijk bent van geld. Als je bijvoorbeeld van 800 euro per maand kunt rondkomen, voel je je niet zo onzeker als je je baan verliest.”

,,Mijn zoontje geef ik overigens gewoon zakgeld. We leven in een geldmaatschappij en dan is het belangrijk om daar goed mee om te kunnen gaan. Dat hoort ook bij de opvoeding.”

Hij is inmiddels acht jaar verder. Wat heeft de geldloze ervaring hem gegeven? ,,Ik leerde los te laten. Het leven is vol onzekerheden. De economie kan instorten. Het is maar net hoe je met dat gegeven omgaat. Je kunt de nadruk leggen op het feit dat alles onzeker is, maar dat geeft stress. Je kunt je ook richten op het gevoel dat het wel goed komt, en dat er een weg is die je kunt zoeken.”

Of hij ooit weer geldloos zal gaan leven? ,,Uiteindelijk is het niet eens zo heel belangrijk of ik met of zonder geld leef. Het contact moeten maken met mensen - van mens tot mens - daar ging het om bij mij. Maar het dubbele is: het kan niet als iedereen het doet. Stel dat iedereen zou gaan liften, dan zijn er geen mensen om je op te pikken.”

