Rondkomen als single lastiger? ‘Een-persoonsverpakking laat ik liggen, is duurder dan grotere portie’

Hoe regel je als single je financiën op een goede manier? Als alleenstaande betaal je in verhouding vaak meer voor boodschappen, huur of hypotheek en vakantie. Of geef je met een eenpersoonshuishouden juist minder uit?

Sandra de Vries (40) werkt als re-integratiecoach en woont alleen in een huurhuis in Rotterdam. Ze is tevreden met haar inkomen, maar alles gaat op aan haar vaste lasten, is haar ervaring. ,,Ik betaal iedere maand 950 euro aan huur. Dat is tegenwoordig een normaal bedrag voor de vrije sector. Toch zou het veel behapbaarder zijn, mocht ik het kunnen delen met een partner.”



Uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) blijkt dat er in 2021 3,1 miljoen mensen alleen woonden. Daarmee heeft 18 procent van alle inwoners een eenpersoonshuishouden. Een percentage dat volgens het CBS de komende jaren verder zal toenemen. Het heeft veel te maken met het feit dat samenwonen en trouwen steeds vaker worden uitgesteld. En dat scheiden steeds normaler wordt.

Quote Het duidelijk­ste kostenver­schil tussen een- en tweeper­soons­huis­hou­dens, zijn de boodschap­pen Nibud woordvoerder Max Vermeer

Hogere lasten als alleenstaande

,,Het duidelijkste kostenverschil tussen een- en tweepersoonshuishoudens, zijn de boodschappen’’, aldus Nibud woordvoerder Max Vermeer. ,,Er zijn uitzonderingen, maar gemiddeld genomen ben je als alleenstaande tien procent duurder uit. Dit ten opzichte van een tweepersoonshuishouden.’’ De kosten van de huur of een hypotheek liggen ook hoger, vertelt Vermeer. ,,Simpelweg omdat je dit niet kunt delen met een ander. Duizend euro alleen betalen of met zijn tweeën, maakt een groot verschil.’’

Dat geldt ook voor abonnementen en verzekeringen. ,,Zoals een woonhuisverzekering. Dat kost relatief meer, omdat je die alleen moet betalen.” Toch zijn er ook situaties waarin je als single goedkoper uit bent. ,,Gemiddeld genomen wonen alleenstaanden kleiner, en verbruiken daarmee minder energie. Ook is de waterschapsbelasting voor een meerpersoonshuishoudens soms drie keer dat van een eenpersoonshuishouden. Daar heb je als alleenstaande weer voordeel mee.’’

Quote Ik laat de eenper­soons­ver­pak­kin­gen liggen, want die zijn duurder dan een grotere portie

Uitdaging om rond te komen

Ook De Vries merkt de hogere kosten van een eenpersoonshuishouden: ,,Ik ga maar eens per paar jaar op vakantie. En ik houd niks over om te kunnen sparen. Dat is niet erg, maar de energieprijzen moeten niet door het dak gaan. Dat kan ik niet betalen.’’ Ze ervaart de kosten als vrijgezel niet als negatief, maar wel als lastig. ,,Het is soms een uitdaging om het te redden.” De Rotterdamse probeert op boodschappen te besparen. ,,Ik laat de eenpersoonsverpakkingen liggen, want die zijn duurder dan een grotere portie. Daarbij vries ik veel in, zodat ik vaker kan eten van één maaltijd. En ik eet graag een hapje mee bij vrienden.”

,,Single zijn is niet langer meer de uitzondering, maar eerder de regel’’, ziet ook budgetcoach Adine Faber-Versluis (37) van platform Lekker Leven Met Minder. Ze krijgt steeds vaker vragen van alleenstaanden over het regelen van hun geldzaken. Ze adviseert om altijd een financiële buffer te hebben. ,,Voor als je wasmachine onverwacht kapot gaat of er een naheffing in de bus ligt. Omdat je alleen voor deze kosten moet opdraaien.’’

Daarnaast tipt ze singles om een kamer te verhuren. Of hun woning tijdens een vakantie. ,,Ondanks dat je een hypotheek niet kunt delen met een partner, levert dit aardig wat op.” Ook op vakantie ben je als single duurder uit: je betaalt als soloreiziger vaak een toeslag voor een tweepersoonskamer. Faber-Versluis raadt singles aan iemand mee te vragen op reis. ,,Ga gezellig met een vriend of vriendin. Dat scheelt in de kosten.”

Quote Ik denk dat ik ook groter zou wonen met een partner, en dus ook een hogere hypotheek zou hebben Soraya Koendjbiharie

Prijsbewust leven

Volgens Soraya Koendjbiharie (34), ondernemer uit Den Haag, hoeft het leven als single niet automatisch duurder te zijn. Zelf is ze sinds een aantal jaren vrijgezel. ,,Natuurlijk zijn er abonnementen die je niet kunt delen door twee, maar ik denk dat ik ook groter zou wonen met een partner, en dus ook een hogere hypotheek zou hebben.’’

Haar bankzaken heeft ze graag op orde, vertelt ze. ,,Mijn inkomsten en uitgaven houd ik bij in een gedetailleerd overzicht. Daarnaast heb ik verschillende spaarpotjes om mee te shoppen of als de cv-ketel kapotgaat. Ik leef behoorlijk prijsbewust en bekijk mijn contracten voor energie en internet twee keer per jaar, om te zien of er niet een betere deal is. Ook met boodschappen bespaar ik flink door veel aanbiedingen te kopen.”

