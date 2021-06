Rowan stopt om de paar jaar met werken: ‘Voor mijn eerste ‘pensioen’ had ik 5000 euro’

In 2019 nam Rowan Siskens vijf maanden onbetaald verlof en vertrok om de wereld te gaan rondreizen. Na terugkomst wist hij: dit wil ik vaker. Waarom zou je non-stop moeten werken tot je zevenenzestigste en dan pas dingen gaan doen die je leuk vindt? Hij bedacht hoe je dat financieel aanpakt en schreef er een boek over. Hij hoopt dat tien keer ‘met pensioen gaan’ gewoon wordt. „Iedereen kan een of meer pensioenen plannen, je moet het alleen wel dóen.”

De titel van het boek, dat hij eerst in eigen beheer uitgaf, was Agile leven, maar nu het boek verschijnt bij Business Contact, een ‘echte’ uitgeverij, heet het Tien keer met pensioen. „Een veel betere keuze”, zegt Rowan. „Deze titel dekt de lading beter, want als je ‘agile’ leeft, kun je dus ook tien keer met ‘pensioen’.” Met de zogenoemde ‘agile’ werkwijze had Rowan in zijn baan als consultant in de IT al veel te maken. Hij besloot dit principe ook op zijn persoonlijke leven toe passen.

Wat houdt dat in? „Agile werken betekent perioden van werken afwisselen met perioden van terugkijken, evalueren en nieuwe plannen maken. Dat kun je ook in je eigen leven doen. In plaats van veertig jaar achter elkaar doorwerken, verdeel je je werkzame leven in zogenaamde ‘sprints’ die telkens maar een paar jaar duren en eindigen met een ‘pensioen’. Na elk ‘pensioen’ begin je weer een nieuwe sprint. Daarin kun je weer geld verdienen en sparen voor een volgend ‘pensioen’.”

In zijn boek geeft Rowan een zes-stappenplan om agile te gaan leven. Het begint met het stellen van een doel, bijvoorbeeld een half jaar reizen of een jaar thuis zijn om voor je kind te zorgen, waarna je gaat kijken of je dit naast je werk kan doen of pas tijdens een ‘pensioen’. Voor de één duurt een sprint een jaar en voor de ander tien jaar. „Ik kijk per sprint vooruit. Nu zit ik middenin de sprint van werken in mijn huidige baan. Deze sprint eindigt met een ‘pensioen’ waarin ik hopelijk een pop-upcafé kan gaan runnen.”

Quote Ik was best zenuwach­tig om het aan mijn werkgever te vragen. Maar: als je het niet vraagt, gebeurt het ook niet

Sparen door zuinig leven

Op zijn vorige werk hadden werknemers de mogelijkheid om eens in vijf jaar maximaal zes maanden onbetaald verlof op te nemen. „Toch was ik best zenuwachtig om dit aan mijn werkgever te vragen. Maar: als je het niet vraagt, gebeurt het ook niet. Doordat ik dit al vroeg op tafel legde, konden we ons hierop voorbereiden.”

Hoe heeft hij het financieel voor elkaar gekregen? ,,Toen ik de eerste keer met ‘pensioen’ ging, had ik 5000 euro op mijn spaarrekening, bij elkaar gespaard door zuinig te leven. De tickets had ik toen al gekocht, dat was de grootste kostenpost. Ik hoefde geen ontslag te nemen, dus na mijn wereldreis kon ik weer bij mijn werkgever terecht. Je verliest in dat geval niet je zekerheid. Het scenario van ontslag nemen ziet er anders uit; dan heb je meer geld nodig om de periode van ‘pensioen’ te kunnen overbruggen.”

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Pensioen is geen sabbatical

Waarom heeft hij gekozen voor de term ‘pensioen’, is dit niet gewoon een sabbatical? „Een sabbatical is vaak een eenmalige actie waarmee mensen kortstondig iets heel anders doen. Een ‘pensioen’ wordt opgebouwd, er zit een plan achter, net als bij het gewone pensioen. Ik gebruik ‘pensioen’ ook omdat ik wil dat dit woord een nieuwe betekenis krijgt en dat we er anders naar gaan kijken.”

Zitten werkgevers hier wel op te wachten? „Natuurlijk kan het voor werkgevers lastig zijn, maar werkgevers die zich hiertegen verzetten, hebben straks het nakijken. Net als werkgevers die nu nog tegen thuiswerken zijn. Ze kunnen deze mogelijkheid aanbieden in hun arbeidsvoorwaarden en de organisatie erop inrichten. Het is ook een manier om talent aan te trekken en aan je te binden. Het gat dat ontstaat als iemand er even tussenuit gaat, kunnen werkgevers opvullen met freelancers, die er nu voldoende zijn.”

Cv vol gaten

En wat als je nu niet zo talentvol bent en eindigt met een cv vol gaten? „Een cv met gaten kun je ook zien als een cv met een verhaal, zeker als je de filosofie van Tien keer met pensioen aanhangt. Iemand heeft tijdens zijn ‘pensioenen’ interessante andere dingen kunnen doen, zichzelf kunnen ontwikkelen, voor zijn kinderen kunnen zorgen of simpelweg kunnen relaxen. Het lijkt mij dat iedere werkgever behoefte heeft aan dat type werknemer: uitgeruste mensen, die tevreden zijn met de dingen ze doen in hun leven.”

Rowan hoopt dat zijn boek bijdraagt aan een beweging waarin het gewoner wordt om vaker met ‘pensioen’ te gaan. „Zolang werkenden de zes stappen uit het boek volgen, geloof ik dat het voor iedereen bereikbaar wordt. Dit komt in een stroomversnelling zodra meer werkgevers tien keer met ‘pensioen’ onderdeel maken van hun HR-beleid. Ze kunnen al beginnen met elke werknemer twee pensioendagen per jaar te laten opbouwen. Werkgevers die niet zitten te wachten op iemand die om de zoveel tijd stopt, trekken binnenkort aan het kortste eind.”

We geven veel uit aan vaste lasten: voor veel mensen nemen ze zelfs meer dan de helft van het inkomen in beslag. Ideaal dus om erop te besparen, maar hoe pak je dat aan? Independer helpt, met tips voor besparen op energiekosten, verzekeringen en hypotheek.

Een andere alternatieve manier om naar pensioen te kijken, is die van FIRE-aanhangers. Zij willen zo vroeg mogelijk met pensioen, door te budgetteren, bezuinigen en te investeren, bijvoorbeeld in beleggingen: