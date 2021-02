Rudolfo is met de noorderzon vertrokken, maar er ligt nog ruim een ton op hem te wachten

Liesbeth verruilde haar Tesla voor leenauto's en lopen: ‘Dat kost lang geen 900 euro per maand’

12:55 Zelfs een kleine tweedehandsauto kost al honderden euro’s per maand, berekende het Nibud. Rijd je minder dan 10.000 kilometer per jaar? Dan is het goedkoper om af en toe een auto te huren, zegt kennisinstituut CROW. Deze gezinnen deden de auto de deur uit en bespaarden ruim 300 en zelfs 900 euro per maand.