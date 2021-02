Ruilen via buurtapp, sneller dan de webwinkel

,,Je kunt alles wel online bestellen, maar dan heb je de handschoenen pas over een paar dagen of ze zijn uitverkocht, terwijl je kind nú koude handen heeft en er nú sneeuw ligt. Dat kan gewoon niet.’' De Utrechtse Debora van Stenis beheert de Facebookgroep ‘We want wanten (en schaatsen en skibroeken) - Utrecht’. ,,Een buurtgroep voor mensen die winterkleding, schaatsen of sleetjes zoeken of kwijt willen. Je hebt niets te maken met bezorgers of levertijden, je loopt er even langs, er hoeft niets opgestuurd te worden. Het is een groot succes. Ik heb Utrecht in de titel gezet want we kregen al reacties van mensen uit Tilburg. Er is heel veel vraag naar. En als het straks gaat dooien hef ik de groep weer op.’'