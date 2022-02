Ruim 900 minder geldautomaten sinds eind 2020

Waren er eind 2020 nog 5795 automaten, eind vorig jaar was dat aantal gedaald naar 4916, meldt NOS. De afname van het aantal geldautomaten is al lange tijd gaande: sinds 2014 is dat bijna gehalveerd, zo blijkt uit cijfers van De Nederlandse Bank (DNB).

Bankfilialen

Die daling heeft vooral te maken met de migratie van automaten van banken naar Geldmaat, de nieuwe automaten met het gele logo. Daar is tweeënhalf jaar geleden mee begonnen. ,,Toen hebben we gekeken: hoeveel automaten zijn er nu en waar zijn ze nodig? Waar kunnen ze blijven zitten, waar moeten ze verplaatst worden?’’ zegt een woordvoerder van Geldmaat. Ook automaten die ín bankfilialen zitten gaan daar dus weg. ,,Daar zitten vaak meerdere automaten in, en er komt er één voor terug.”

Daarnaast is het soms nog zoeken naar een geschikte locatie voor Geldmaat, aldus de woordvoerder. ,,Soms zijn gevels niet geschikt, of is de locatie niet toegankelijk voor een transportwagen, bijvoorbeeld.”

Niet alleen het aantal geldautomaten is gedaald, ook zijn ze korter open: op de meeste plekken zijn de automaten tussen 23.00 uur en 06.00 uur niet te gebruiken. Het gaat om automaten waar ‘s nachts (voor corona) minder dan vijf keer geld werd opgenomen. Alleen op drukkere plekken kan nog ‘s nachts gepind worden.

Een deel van de automaten is ondergebracht bij partners, zoals Albert Heijn en Primera. Die zijn in sommige gevallen dus nóg korter te gebruiken, omdat ze alleen toegankelijk zijn tijdens de openingstijden van die winkels ,,Maar dat hebben we gedaan omdat er ook nog steeds mensen zijn die een beetje hulp nodig hebben bij het opnemen van geld.”

Komend jaar weer iets meer geldautomaten

Komend jaar zal het aantal automaten juist licht stijgen, verwacht Geldmaat. ,,Er moeten er nog iets meer dan honderd bij komen.”

Intussen willen zowel DNB als Geldmaat ervoor zorgen dat geldautomaten voor de meeste Nederlanders toegankelijk blijven. ,,Het blijkt toch dat een groot aantal mensen is aangewezen op contant betaalverkeer. Er moet dus wel een minimaal niveau van aanbod van contant geld zijn”, zegt een woordvoerder van DNB.

Sinds afgelopen najaar is DNB daarom in overleg met banken ‘om een nieuw convenant te sluiten om de toegankelijkheid voor contant betalen in de komende vijf jaar te borgen’, legt hij uit. Ook Geldmaat is bij deze overleggen betrokken. Het is de bedoeling dat dat convenant er in de lente van dit jaar is.