Ruud schrikt van kosten voor personal trainer: ‘90 euro per uur, en dat 3 keer per week’

Spaarrente van 2 procent, maar hoe veilig staat je geld bij een buitenland­se bank?

De spaarrentes zitten in de lift, eindelijk. Op een vrij opneembare spaarrekening van het buitenlandse Trade Republic wordt nu 2 procent rente geboden, de hoogste spaarrente in jaren. Waarom is het verschil met Nederlandse banken zo groot? En vijf andere vragen over je spaargeld.

4 januari