Ruzie over geld? ‘Vaak gaat het eigenlijk over iets anders’

Zet de thermostaat een graadje lager, let op aanbiedingen in de supermarkt, hang je was op in plaats van het in de droger te stoppen; nu het leven duurder is geworden, worden we overstelpt met besparingstips. Maar wat als je partner daar helemaal geen oren naar heeft? Of er juist veel fanatieker in opgaat dan jij, waardoor er spanningen ontstaan?